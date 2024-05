'Factor X' no está teniendo los resultados esperados en Telecinco. La cadena quiso apostar por este nuevo talent, pero a la semana de su primera emisión se vio obligado a cambiarlo de día tras las bajas cifras de audiencia que cosechó. Este cambio no le ha dado mejores resultados, pero eso no está impidiendo que se den a conocer grandes voces.

En el último programa un concursante sorprendió al jurado con su interpretación de 'Hoy quiero confesar' de Isabel Pantoja. Una canción que le trajo muy buenos recuerdos a Abraham Mateo, pero no tantos a su compañera de jurado Lali Espósito. Tras la actuación, la artista argentina reveló una desagradable anécdota que vivió con la tonadillera. "Yo estaba en el Festival Villa del Mar de jurado. Entonces, me encontraba en la primera fila del lugar e Isabel Pantoja cantaba", comenzó explicando. Allí compartía también asiento con Maluma y mientras la folclórica estaba cantando, el cantante colombiano se dedicó a charla con ella. La actitud de ambos no le hizo ninguna gracia a Isabel Pantoja que, cuando terminó su actuación, no dudó en reprimirles. "Todos los de la primera fila son unos maleducados", les espetó. "Yo pensé 'Mi mamá me mata'. Nos cagó a pedos durante cinco minutos a todos los que estábamos ahí", desveló Lali Espósito.