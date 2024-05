Rosalía se pasea por Nueva York con una 'camisa de fuerza'

Rosalía se ha convertido en uno de los grandes referentes en materia de estilo y moda. La artista catalana ha conseguido crear su propia identidad y es ya un icono de estilo del Y2K y si algo que la caracteriza son sus arriesgadas apuestas estilísticas que nunca son al azar.

En todas sus apariciones públicas, sus looks no pasan desapercibidos generan un sinfín de comentarios. El último de ellos no ha tardado en dar la vuelta a Internet. Y es que Rosalía ha aparecido por las calles de Nueva York enfundada en lo que parece emular una camisa de fuerza.

La cantante escogió esta chaqueta con correas en el cuello, pecho y en unas mangas extra largas, para completar su look.

Todavía no ha trascendido si tras esta chaqueta hay detrás un diseñador de moda, pero su última elección no ha dejado a nadie indiferente.