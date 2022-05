Más baratos pero menos “verdes”: 3 de cada 10 coches vendidos en Galicia ya son usados

La Agencia Tributaria ha registrado escasas 6.653 matriculaciones de vehículos en lo que va de año, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. Un balance pírrico, inferior al del pasado ejercicio, que evidencia las heridas –recurrentes o frescas– del sector: incertidumbre económica, escalada de precios, cotos a los motores de combustión, huelga de transportistas, aumento del impuesto de matriculación y escasez de semiconductores (chips). El terreno se ha vuelto mucho más escarpado después de la resaca del COVID, pese a la puesta en marcha de un plan PIVE –que no funcionó– y al ahorro acumulado por los hogares. De hecho, no se ha producido ningún avance en la pretendida renovación del parque móvil del país, dirigida a reducir de manera constante los niveles de emisiones de CO2 a la atmósfera. De esos más de 6.600 vehículos matriculados en el primer trimestre, casi un 30% fueron modelos usados. Una proporción inaudita: en 2019, las ventas de turismos de segunda mano apenas alcanzaban el 15% del total, como consta en los registros del fisco; y antes, en 2018, no llegaban al 12%.

Relacionadas La matriculación de vehículos en la urbe cae a los niveles más bajos de la crisis