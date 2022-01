La calidad del aire de Vigo, por debajo de los nuevos límites recomendados por la OMS

A mediados de septiembre del pasado año, la OMS actualizó sus directrices para tratar de mejorar la calidad del aire en el planeta y cuidar la salud mundial frente a algunos de los contaminantes atmosféricos más dañinos. El organismo internacional no hacía una publicación de este tipo desde hacía quince años y el resultado, aunque previsible, fue arrollador: solamente siete de las ochenta ciudades más pobladas del Estado cumplían los requisitos sanitarios. Sin embargo, Vigo no es, por mucho, ninguna de esas siete.

Los principales elementos contaminantes del aire que la OMS señala son el dióxido de nitrógeno (NO²), la materia particulada fina (PM2.5), la materia particulada gruesa (PM10), el ozono (O³) y el dióxido de azufre (SO²). Durante el 2021, Vigo reportó niveles muy superiores a los recomendados en NO² y PM2.5.

El dióxido de nitrógeno es una de las principales emisiones relacionadas con los motores de combustión y la literatura científica del último siglo ya ha demostrado, en muchas ocasiones, su relación directa con patologías del aparato respiratorio. En ese campo, Vigo duplicó el máximo de 10 microgramos por metro cúbico recomendado por la OMS y tuvo, además, picos de emisión donde la concentración multiplicaba por diez la considerada como perjudicial para la salud.

“El gran problema de esta ciudad es el excesivo número de coches” Coordinador de Greenpeace en Galicia - Manuel Santos

No en balde, Vigo lidera, junto a Murcia, el ránking de las ciudades españolas con más coches por habitante: uno por cada dos. “A través de los pliegos de la concesión, el Concello tiene que apretarle las tuercas a Vitrasa para que ofrezca un transporte público eficiente en rutas y emisiones”, añade Santos, que también insta al Gobierno local a que instale aparcamientos disuasorios en la ciudad “que favorezcan el uso del transporte público como ya acontece en Pontevedra”. “Existen muchísimo ejemplos en España y en Europa a los que mirar, no hace falta inventarse nada”, explican desde una de las principales organizaciones ecologistas con sede en Galicia. Pero Vigo no es una excepción en este sentido: con los datos consolidados del último año previo a la pandemia, ninguna de las siete urbes gallegas aprueba el examen de la OMS.

Por otra parte, tanto las emisiones de partículas finas (PM2.5) como gruesas (PM10) están detrás de muchas enfermedades cardiovasculares y del sistema respiratorio. La literatura científica señalada en varias ocasiones por grupos ambientalistas como Ecoloxistas en Acción demuestran que una exposición prolongada a este tipo de partículas puede llegar a mermar la esperanza de vida de las personas en hasta dos años.