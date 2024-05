Tres frikis, un lío digital y un Celta femenino

Lo admito. Ser director tiene sus ventajas. Por ejemplo, que tienes la última palabra. Pero también sus inconvenientes. Quizá el mayor es que uno es el que tiene la última palabra. En ocasiones cedería con gusto ese honor, pero, cuando de marrones se trata, no suele haber voluntarios que levanten la mano. Este negocio es así. Así que, con los años y los palos, acabas entendiendo que por mucho que te esfuerces, te vas a equivocar; que el error, paciente como nadie, espera a la vuelta de la esquina.

Primera lección: sin dramas, pero espabila; segunda: el error no es un freno, es una lección dolorosa; tercera: esto no va de ti, rodéate de un buen equipo; y cuarta: alégrate, cuentas con uno excelente. Mi red de seguridad.

El boletín del director Si quieres recibir este análisis de la actualidad cada viernes en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web Me apunto

Infraestructuras

Es difícil encontrar a periodistas con pasión por las infraestructuras. Son asuntos complejos, densos, áridos… salvo que tengas el talento suficiente para hacerlos atractivos. En FARO somos afortunados porque lo tenemos, y en abundancia. Víctor Currás, X.A. Taboada o Alberto Blanco, de tres camadas periodísticas diferentes, saben mucho de la materia, con frecuencia más que los responsables políticos del ramo. En términos de tauromaquia, con permiso del ministro Urtasun, diríamos que estos miuras están muy toreados y que no tienen un pase, ya sea para abordar el AVE Vigo-Madrid, la AP-9, aeropuertos o el Corredor de Mercancías. Ver cómo se encienden cuando detectan que la verdad oficial es mentira; cuando lo que se vende como quimera se hace real a 40 kilómetros (la supresión de peajes en la portuguesa A-28); ver su mosqueo cuando el verborreico Óscar Puente se queda mudo si de Vigo se trata… Contar con estos tres frikis es un lujazo para mí, y creo que también para ustedes. Y una pesadilla para otros.

Libro ¿digital o papel?

Hoy, cuando si no eres digital, no eres nadie, ver a valientes nadar a contracorriente merece el aplauso. El claustro de profesores del instituto vigués de Coruxo ha renunciado al libro digital para volver al de papel. La intrahistoria de esta decisión nos llegó de la mano de Elena Villanueva. Yo se lo resumo en dos palabras: caos y distracción. Los países que primero enarbolaron la educación digital como summum del progreso han sido también los primeros en dar marcha atrás. Y los gurús de Silicon Valley, los mismos que se enriquecen vendiéndonos las bondades del universo digital, envían a sus hijos a colegios en donde solo hay libros de papel. ¿Por qué será? A veces la distancia entre la modernidad y el papanatismo es muy corta. Sé que el sentido común cotiza a la baja, pero ¿qué tal si nos lo hacemos mirar? Coruxo ha sido el primero. Sensat el segundo. Habrá más.

Las Celtas

Representantes del club y cargos políticos en la presentación de As Celtas. / Ricardo Grobas

Las cosas parecen imposibles hasta que dejan de serlo. Marián Mouriño le ha dado un giro de 180 grados al Celta. Y no era un asunto fácil si recordamos quién era su antecesor. Paz y cariño a una afición que llena Balaídos, diálogo y respeto institucionales, máximo protagonismo de la cantera (con un técnico de la casa al frente), ventanas abiertas a la sociedad para que corra el aire. Y, por fin, una sección femenina. El Celta ahora sí ha entrado de lleno en el siglo XXI. Esto es fútbol, ya se sabe, y las lunas de miel duran lo que duran, pero es innegable que la presi está cambiando el rumbo de un club centenario. Pese a los disgustos, apreturas y sinsabores, la ilusión por un título sigue intacta. Why not? En FARO habré escrito varios miles de portadas. Entre las que me faltan, hay una que me ilusiona especialmente: la que, con un titular a doble página, diga ¡¡¡CAMPEONES!!!

Suscríbete para seguir leyendo