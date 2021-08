Los “papeles de Panamá” de Hijos de J. Barreras

La sociedad propietaria del crucero Evrima se constituyó en Malta el 24 de febrero de 2017. El trámite costó 400 dólares (385,77 euros), abonados a través de Bank of Valletta. No lo gestionó directamente Douglas A. Prothero, ex presidente ejecutivo de Hijos de J. Barreras, ni el directivo del fondo Oaktree Andreas Krämer; se encargó de todo el despacho EMD Advisory Services Ltd., que ocupa unas oficinas en el exclusivo paseo marítimo de Valletta, capital de Malta. Allí tienen su domicilio siete sociedades vinculadas directamente a la propiedad del astillero vigués, en un entramado que concluye en Islas Caimán, como desveló FARO en primicia. Pero en el mismo despacho de EMD, donde figura la dirección de Cruise Yacht 1 (dueña del barco premium) o Cruise Yacht YardCo (propietaria de Barreras), aparecen registradas otras 340 empresas. En los mismos metros cuadrados, dentro de un edificio compartido que no llega a los 200 metros de largo. Así consta en la base de datos de los Paradise Papers (Papeles del Paraíso), desvelados por el mismo Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que destapó los llamados Papeles de Panamá. Este trabajo, en el que se destaparon 1,3 millones de documentos, “ponen luz en los miles de millones de dólares que se mueven en los paraísos fiscales a nivel global”, como lo calificó The New York Times, que participó de su difusión. Entre esos papeles están todas las empresas con base en Malta de las que depende el futuro del mayor astillero privado de España.