El PP urge una solución a la falta de luz en la Rúa da Feira y la Praza da Bandeira

El portavoz municipal del PP en Silleda, Ignacio Maril, reclamó ayer una solución inmediata para la situación que se está viviendo en el entorno de la Rúa da Feira y la Praza da Bandeira, donde los vecinos llevan días sin alumbrado público a consecuencia de unas obras que se están realizando en el entorno, en base a las explicaciones ofrecidas ayer por el grupo popular.

El PP pone el acento en que en estas calles hay negocios y vecinos con movilidad reducida, “que son los más perjudicados por esta situación”, puntualizan. “Y lo peor de todo es que vienen sufriendo esta situación ante la absoluta pasividad del Concello, que no hace nada para solucionar estos problemas y que los vecinos no sufran unos inconvenientes que no tienen por qué soportar”, afirman.

El portavoz del PP consideró que esta situación “no es algo nuevo”. “Ya vimos en otras obras, como las de la Rúa Progreso, cómo se daba la misma situación mientras desde el gobierno municipal miraban para otro lado, y nuevamente vemos cómo se reproducen los problemas sin que nadie le diga nada a las empresas responsables, anteponiendo sus intereses a los de los vecinos que sufren problemas e incomodidades”, apuntó. Ignacio Maril reclamó al gobierno e Silleda que busque “de modo urgente” una solución a esta problemática. “Sabían perfectamente en qué época del año se iban a acometer las obras y los servicios que tenían que cortar, pero como están a sus cosas y solo miran por sus intereses, ni les importó perjudicar la feria, ni el Carnaval ni ahora mismo a los vecinos y comercios”, manifestó.