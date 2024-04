La AP-53 cierra el mejor primer trimestre de su historia, con una media de 6.525 vehículos al día

Paradójico resulta que cuanto más caro resulta circular por la AP-53 la utilización de esta infraestructura vaya en aumento. Así lo indican los datos de tráfico en la vía de alta capacidad que comunica Santiago de Compostela con la comarca dezana, que en el arranque del año acaba de marcar sus mejores registros de la serie histórica. Si tomamos como referencia estas dos décadas –la autopista se abrió en 2003, pero solo en el trayecto comprendido entre la capital de Galicia y Silleda– nunca un primer trimestre del año había alcanzado un promedio de 6.500 vehículos diarios. Los 6.525 desplazamientos suponen un aumento de 280 respecto al año pasado y algo más de medio millar si los comparamos con los registrados por el ministerio entre enero y marzo de 2022.

La Intensidad Media Diaria (IMD) de este período nos deja unos volúmenes de circulación nunca antes vistos en un comienzo de año, no solo en vehículos ligeros, sino en transportes de gran tonelaje como camiones. En enero el promedio diario se situó en 6.151 vehículos, que representa un incremento del 7,8 por ciento en comparación con el mismo mes del año precedente. De este volumen, 427 corresponden a vehículos pesados, segmento de vehículos que aumentó hasta los 461 en febrero, cuando en total circularon por esta infraestructura de pago 6.751 usuarios. Fue precisamente el segundo mes del año el que marcó el mayor volumen de desplazamientos, que cayeron hasta los 6.672 en marzo. Lo mismo aconteció con los vehículos pesados, estadística que se detuvo en los 434. Fue en 2018 cuando la AP-53 rebasó el umbral de los 6.000 desplazamientos de media diarios en el primer trimestre del año, ascenso que se mantuvo, interrumpido solamente por la pandemia sanitaria, en 2020, cuando la IDM se situó en 5.427 a consecuencia de la caída de los desplazamientos en aquel mes de marzo. En 2004 y 2005 la media no alcanzó los 4.000 usuarios diarios.

Como indicamos, es una paradoja que la utilización de esta vía vaya en aumento si tenemos en consideración que desde el pasado enero sus peajes tocaron techo de nuevo y el viaje de ida y vuelta entre Santiago y Lalín cuesta, para los vehículos ligeros ya 13,40 euros, prácticamente el doble que hace veinte años. El impacto que estos precios tienen en la cartera de sus usuarios es mayor, pues se trata de una vía que no bonifica a los usuarios habituales ni ofrece descuentos por la utilización del mecanismo de peaje dinámico. Estas medidas fueron anunciadas como parte del pacto del BNG con el Gobierno de España, pero siguen en el aire.

Más de 7.000

Si vemos lo que aconteció el año pasado en que una de las vías de alta capacidad más caras de España hay que indicar que incrementó su número de usuarios y en 2023 la vía de alta capacidad propiedad del Estado alcanzó un promedio de 7.089 desplazamientos diarios. Esta cifra nunca se había logrado, superando incluso el mejor dato hasta la fecha, el de 2019, por algo más de un centenar de vehículos.

El BNG exige la devolución de parte del dinero a los usuarios por las obras del puente del Ulla

El BNG de Deza y Tabeirós registrará iniciativas en los ayuntamientos para reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad que exija a la concesionaria la devolución de un porcentaje del precio del peaje a los usuarios que transitaron por la autopista desde el inicio de las obras en el puente sobre el río Ulla, entre los términos municipales de Boqueixón y A Estrada. La razón esgrimida por los nacionalistas es que estos trabajos no fueron debidamente señalizados desde que se dieron por iniciadas estas actuaciones. Asimismo, demanda que el ministerio fuerce a Autopista Central de Galicia (Acega) a rebajar los peajes mientras duren las mencionadas obras. El BNG expone que los trabajos dieron comienzo hace un mes [el anuncio del inicio de la intervención en el viaducto fue anunciado por el ministerio ya a principios de marzo; es decir, llevan bastante más tiempo] y que desde entonces la concesionaria cortó un carril de circulación. “Esto provoca problemas a los usuarios, que ven que después de pagar por un servicio en una carretera que obligatoriamente tiene que tener unas características de seguridad y rapidez, se en encuentran con una vía que limita la velocidad, con obstáculos, doble sentido de circulación, y por lo tanto menos seguridad”, indica. Y alega que sentencias judiciales avalan que la empresa no puede cobrar peajes íntegros en vías en las que se haya incidencias siempre y cuando no se informase sobre ellas con antelación suficiente.

