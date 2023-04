Silleda acometeu os traballos de pintado do muro exterior da Escola Infantil A Galiña Azul. O departamento municipal de Educación, que dirixe Ángela Troitiño, tamén ten previsto acometer nos vindeiros días os traballos de pintado do muro exterior do CEIP Ramón de Valenzuela, na Bandeira, continuando así coa mellora e mantemento das instalacións educativas.