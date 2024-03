El Frontón festeja el “regreso” del Rayito

Estupenda velada de boxeo en el Frontón de As Travesas. Un millar de espectadores se reunieron para animar a Kike “el Rayito” García en su regreso al terreno profesional. Venció el púgil vigués, de forma meridianamente justa, aunque no tan satisfactoria como él hubiera deseado. No olvida, sin embargo, que cada vez que se sube al cuadrilátero es en sí un triunfo.

García, que tuvo como primer mentor al histórico Jorge Araújo, vio primero cómo la pandemia interrumpía su carrera –había debutado en profesionales el 8 de febrero de 2020, justo antes del enclaustramiento, imponiéndose a Romeli Martínez– y cómo un accidente de tráfico la ponía después en peligro. Fueron siete meses sin caminar tras haberse roto un ligamento de la cadera y haberse lastimado la región lumbar, además de fracturarse un hueso de la mano. A la convalecencia le siguió un tiempo de dudas y desmotivación.

Su actual entrenador, Javi Fernández, del Flow Combat The Boxer Club, ha sido una pieza esencial en su recuperación anímica y deportiva. Tras más de un año de peleas amateurs y neos, tocaba regresar a las categorías principales. Su rival, el italiano Alessio Colardo, en el peso gallo y a seis asaltos. No fueron necesarios. Kike García controló desde el inicio, con gran precisión en sus golpes. Colardo precipitó su segura derrota al ser descalificado por cúmulo de amonestaciones en el tercer asalto.

Kike García, a sus 33 años, se planteará retos inmediatos que le permitan aspirar a algún título nacional. La velada, organizada por el Flow Combat TBC y el Polideportivo Saudade, incluyó otros siete combates en su cartel.