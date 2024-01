El Alondras, casi al completo para medirse al líder

El inicio del año podría traerle la mejor de las noticias al técnico del Alondras, Gonzalo Fernández, con la recuperación de prácticamente todos sus efectivos de cara al partido del próximo domingo en Carballo ante el Bergantiños, líder de la Tercera RFEF. Las dos semanas de parón de la Liga han servido al conjunto de O Morrazo para vaciar la enfermería y para ir sumando jugadores después de un final de año complicado a causa de los problemas físicos.

Así, Yahvé, Guille y Agujetas ya han entrenado al cien por cien con sus compañeros y están plenamente disponibles para la convocatoria que pueda hacer Fernández en el duelo de la jornada, el que enfrentará al tercer clasificado –el propio equipo cangués– con el líder. Y ayer estaba previsto que tanto Jesús Varela como Facu Moreyra se reintegrasen al trabajo. Todo apunta a que ambos, con un par de sesiones en las piernas, puedan llegar en unas condiciones aceptables al fin de semana para poder aportar su granito de arena.

La principal duda en la escuadra rojiblanca no es otra que la de Ube, que se lastimó un tobillo en el duelo amistoso del pasado viernes ante el Choco. El mediocentro realizó un mal gesto y sintió dolor en la articulación, por lo que se acabó retirando del terreno de juego en los minutos finales de ese encuentro, que el Alondras acabó jugando con uno menos. Ayer no entrenó y se espera a ver la evolución en estos próximos días para saber si se podrá contar con él. De no ser así sería una baja notable, toda vez que el medio ha sido uno de los jugadores más utilizados por Gonzalo Fernández en la presente temporada. Y si puede estar disponible, la única baja sería la ya conocida de larga duración de Salgueiro.

Así pues, el Alondras podría llegar en buena disposición para afrontar un choque ilusionante, que podría acercarlo aún más a la cabeza, pero que, sobre todo, le permitiría alcanzar la cifra mágica de los 30 puntos antes de haber incluso acabado la primera vuelta del campeonato. “Repito que solo tenemos cosas que ganar. Nos faltan tres partidos y todo lo que sea llegar ahí sería muy bueno, una puntuación muy alta”, afirma.

Trabajo con normalidad

Por lo demás, las últimas semanas de trabajo han sido relativamente normales, ya que Gonzalo Fernández optó en su momento por dar descanso aprovechando el parón de las selecciones autonómicas –ante el aluvión de bajas que tenía su equipo– y entrenar en estas del parón navideño. “La idea era cargar un poco a los que estaban, y con esa intención programamos el partido del Choco, ese era el objetivo”, señala.

La desconexión competitiva, por tanto, no ha sido notable. “Seguimos enchufados, pero además, volver a la competición con un partido tan bonito también ayuda”, manifiesta. Lo que tiene claro el técnico del Alondras es que, salvo giro de 180 grados, el club no acudirá a reforzarse al mercado y seguirá confiando en la plantilla actual. “El rendimiento está siendo más que satisfactorio, pero a nivel de efectivos es cierto que vamos justos por las lesiones y otros problemas”, afirma. Aún así, “en principio no vamos a incorporar a nadie”.

Un arranque de 2024 de mucho cuidado

El Alondras tendrá un notable arranque de 2024 coincidiendo con los últimos partidos de la primera vuelta de la Tercera RFEF. Además del choque de este domingo en As Eiroas frente al Bergantiños, el conjunto que dirige Gonzalo Fernández deberá medirse al Pontevedra B el fin de semana del 14 de enero en el campo de O Morrazo, y el 21 de enero a la UD Ourense, cuarto clasificado de la categoría con solamente tres puntos menos que los cangueses. La meta marcada por su técnico no es otra que la de alcanzar la cifra mágica de los 30 puntos, para lo que le bastaría un triunfo en este tramo de partidos, si bien el equipo cangués aspira a prolongar su racha de imbatibilidad después de haber encadenado nueve jornadas sin conocer la derrota, en las que ha sumado seis victorias y tres empates. Sería poner el broche de oro a una gran primera vuelta.