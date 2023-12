Una primera vuelta de sobresaliente

Un sobresaliente. Esa es la nota que Gonzalo Fernández le pone al Alondras tras haber cerrado el año en tercera posición y con 27 puntos en su casillero. El conjunto cangués, después del trabajado empate de este fin de semana ante el Arosa, ha alcanzado la decimocuarta jornada de competición en puestos de promoción de ascenso y encadenando la friolera de nueve encuentros sin conocer la derrota. El parón de la Liga –no se juega hasta el 7 de enero del año próximo– le llega a los de O Morrazo con una sonrisa en los labios.

“Estamos muy contentos. La calificación tiene que ser muy alta por la puntuación, por llegar a diciembre en playoff y por haber encajado una sola derrota en lo que va de temporada”, subraya el preparador del cuadro rojiblanco, que destaca asimismo “el importante colchón sobre los equipos de abajo”. El Alondras tiene 15 puntos sobre los puestos de descenso directo y 13 sobre un Estradense que es el quinto por la cola, contando con la posibilidad de que pueda haber un par de arrastres. “Aún no ha acabado la primera vuelta y esa ventaja significa que tú tienes muchos puntos. El descenso podría situarse en torno a los 40 y cualquier equipo que roce los 30 ha hecho una gran primera vuelta”, explica Gonza Fernández.

Precisamente ese horizonte de los 30 puntos es el que se marca para su equipo, que aún tiene tres partidos por delante para alcanzar el ecuador del campeonato: Bergantiños, Pontevedra B y UD Ourense serán sus rivales. “Con esos guarismos podrías afrontar la segunda vuelta con mucha tranquilidad”, señala el técnico del Alondras. “A nosotros nos cuesta ganar los partidos, como es normal, pero también es cierto que a los demás les cuesta un mundo poder ganarnos”, comenta.

Mismo discurso, cero presión

De donde no se quiere moverse Gonzalo Fernández es del discurso oficial de que la permanencia es el único objetivo. “Faltando tanto no tiene sentido que cambiemos el discurso, porque nos meteríamos una presión que no es necesaria”, afirma. Reconoce que “pensaba en hacer 25 puntos en la primera vuelta, y ya sería una buena cifra”. Y añade que “somos ambiciosos, pero afrontamos los partidos desde la tranquilidad. Si llegamos a los 40 puntos y nos quedan jornadas por delante pues habrá que ver qué ocurre, a ver hasta dónde llegamos”.

La gran ventaja de su equipo para Gonzalo Fernández es el hecho de tener “mucho margen de mejora”. Los 27 puntos se han logrado tras una accidentada pretemporada y una Liga en la que las numerosas bajas le han impedido trabajar con normalidad con su plantilla. “Sí echo de menos el poder trabajar situaciones más concretas de juego, sistemas más claros, que los jugadores estén en sus posiciones y no estar obligado a tanto cambio de piezas”, admite. O lo que es lo mismo, “querría tener uno o dos meses de entrenamientos con todos”.

Ante ese hándicap, el Alondras ha echado mano de intangibles. “No tengo ninguna duda en cuanto a la actitud y la disputa mostrados, porque de no haber sido competitivos, no podríamos estar ahí”, sentencia. Fernández ha puesto de manifiesto en varias ocasiones la capacidad de su equipo para adaptarse a diferentes escenarios y superarlos de forma notable.

Jesús, única duda para el Bergantiños

El parón de la Tercera RFEF vendrá como anillo al dedo al Alondras para poder vaciar su enfermería después de varias semanas arrastrando multitud de problemas físicos. La previsión es que, más allá de la baja ya conocida de Pablo Salgueiro, las dudas se centren en si Jesús Varela llegará a tiempo para el partido del día 7 de enero ante el Bergantiños. El veterano futbolista apura los plazos para recuperarse de una rotura fibrilar y todo dependerá de su evolución.

En cambio, Gonza Fernández sí espera contar con uno de sus descartes ante el Arosa, Agujetas. También cuenta con Pablo García, que reapareció ante los de Luisito y acabó perfectamente el encuentro. Yahvé disputó algunos minutos sin resentirse de sus problemas. Facu, por su parte, acabó con un problema de tobillo que no debería revestir importancia, y Mauro pidió el cambio pero solo por una sobrecarga.