La SD Tirán se queda sin colchón

“Es un auténtico esperpento”. Así califica el entrenador de la Sociedad Deportiva Tirán femenina, David Serodio, la decisión de la Liga ACT de modificar la norma que impedía los descensos de las tripulaciones gallegas en las temporadas 2023, 2024 y 2025. Así se ha decidido en la asamblea del pasado fin de semana, cediendo, de este modo, a las presiones de varios de los clubes vascos, entre ellos Hibaika, que se vio abocado a disputar el playoff por la permanencia a pesar de haber finalizado la temporada por delante de Cabo da Cruz y Tirán, que fueron penúltimo y último, respectivamente. Con el cambio, la última clasificada descenderá y la penúltima disputará un playoff ante las tripulaciones que se inscriban para disputarlo.

“Era algo que cabía esperar, pero también muy feo. La Liga ACT se está convirtiendo en una liga vasca y cada vez tiene menos sentido estar aquí, porque no nos quieren”, señala el preparador de la trainera de O Morrazo, que asegura que no le preocupa tanto la posibilidad de tener que luchar por evitar el descenso como el cambio de criterio de la ACT. “Es impresentable, una pataleta. Los clubes cuando aceptaron participar en la Liga el año pasado ya sabían cuál era la normativa. No se puede cambiar de opinión constantemente”, afirma, a la vez que asegura que la gestión de la Liga “está completamente perdida. Si siguen así, se la pueden quedar para ellos”.

El cambio normativo se produce en plena pretemporada, cuando todos los equipos tienen ya configuradas sus plantillas. “Nosotros nos planteamos disputar la Liga Euskotren en un proyecto de tres temporadas para poder crecer, y ahora te dicen de repente que eso ya no vale”, afirma, antes de añadir que “es una estructura de andar por casa y que actúa según por dónde venga el viento”.

Serodio comprende que se argumente que así se logra una competición más justa, pero también recuerda que “la intención era darle promoción y fomentar la presencia de los clubes gallegos. Es un guiño. Porque si realmente quieren expandir la Liga, también tendrán que hacer regatas fuera de Euskadi, y eso les cuesta”. Manifiesta, en este sentido, que las tripulaciones gallegas nunca podrán competir en igualdad de condiciones con sus homólogas vascas. “No es posible si tienes que afrontar viajes terroríficos cada fin de semana y ellas reman al lado de casa. Y eso ni se lo plantean”, afirma David Serodio.

El técnico tendrá exactamente el mismo equipo con el que compitió la pasada temporada, al no haber podido materializar ningún refuerzo. “No teníamos juveniles y tampoco hemos podido convencer a ninguna remera del entorno”, admite. Así, Tirán partirá con las mismas 17 remeras del año pasado: Irene del Río, María Álvarez, Cristina de la Fuente, Laura Lago, Laura Fernández, Atenea Fontenla, Jennifer Lago, Sofía Freire, Almudena Otero, Laura Pardo, Estela Pastoriza, Antía Piñeiro, Eva Rodríguez, María Rodríguez, Carla Rosendo, Romina Santomé y Lorena Serodio. Los cambios estarán fuera del agua, con la llegada de Santi como segundo entrenador y la contratación de un equipo médico, además de la posible mejora en el material, con el cambio de palamenta.