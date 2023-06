Crecer y disfrutar, objetivo de la SD Tirán

Con la ilusión de un principiante y el descaro que solo da la juventud afronta la Sociedad Deportiva Tirán el reto de competir en la Liga Euskotren de Traineras, la vertiente femenina de la ACT. La ampliación del torneo a ocho embarcaciones fue aprovechada por las de O Con para dar continuidad a un proyecto que comenzó hace un par de temporadas y que tiene vocación de asentarse. Y qué mejor forma de hacerlo que ante las mejores.

“El equipo está muy contento y con ganas de empezar. Creo que hemos trabajado bien y no tengo dudas de que el barco es más rápido que el año pasado”, afirma el entrenador de las moañesas, David Serodio, que añade que “la incógnita es ver a las demás y saber si somos competitivos. Hay que tener en cuenta que es la máxima categoría y que, salvo un par de chicas, el resto son nuevas en la ACT”. Así las cosas, Serodio tendrá no solamente una plantilla muy joven, sino también integrada casi en su totalidad por remeras que se estrenarán en la Liga Euskotren. Tan solo Lorena Serodio y Laura Lago cuentan con experiencia, ambas en las filas de Hibaika.

La escuadra estará integrada por el bloque de la pasada campaña. Las novedades serán mínimas, con el regreso de Laura Fernández y Sofía Freire, así como los fichajes de Cristina de la Fuente (Chapela) y de Carla Rosendo (Samertolaméu), además de las juveniles Almudena Otero e Irene del Río. Esta última, de tan solo 16 años de edad, será la única patrona de la embarcación moañesa después de que el fichaje de Carme Veiga–que aparece en las listas oficiales–se frustrase al no poder entrenar. “Es juvenil de primer año, pero aprende muy rápido y creo que va a sorprender. Es una patrona bastante correcta”, señala. Lo cierto es que Tirán ha tenido que adaptarse a la normativa de la Liga Euskotren, ya que el año pasado contaba con un chico como patrón (Alberto), pero no puede ejercer en esta competición, donde solo se admiten tripulaciones femeninas.

“Nuestro hándicap es que no podemos traer gente de fuera”, admite David Serodio, que también ve la otra cara de la moneda al subrayar que “nuestra política es la de apostar por la gente de casa y no tener presión por los resultados. Tenemos un equipo joven para ir desarrollándolo y que vaya evolucionando”. No hay más que mirar el carné de las remeras para entender lo que afirma el entrenador. Lorena Serodio (35 años), Romina Santomé (33), Laura Pardo (29), Laura Lago (28) y María Álvarez (27) son las únicas que superan los 23 años. El resto de compañeras tiene entre 17 y 23, además de la patrona, que cuenta con 16.

La otra dificultad con la que puede lidiar la SD Tirán es la de la profundidad de banquillo, habida cuenta de que Laura González es baja por una lesión de menisco. “Estamos justos, con solo tres cambios y la patrona”, señala el entrenador de los de O Con, que tampoco ve la situación especialmente problemática. “Ya el año pasado tuvimos un equipo corto. No soy de tener demasiada gente, porque creo que no beneficia, ya que dejarías a muchas remeras fuera del equipo titular y eso podría molestar”, manifiesta.

Mayor madurez

Con estos mimbres, la idea de Tirán es la de competir y disfrutar, sin presión y consciente del nivel al que se enfrentarán. “Independientemente de los resultados, va a ser un año importante en cuanto al crecimiento del club. Podemos consolidar una sección que no existía”, razona Serodio, de 36 años, que se hizo cargo de esta escuadra hace tres. Asegura asimismo que “yo estoy muy satisfecho. Este es un equipo más maduro física y psicológicamente, y esto ya es un éxito. Así que lo que toca es ir a disfrutar y a hacerlo lo mejor posible”. A Coruña levantará el pistoletazo de salida mañana.