Rafa Villaverde dirigirá al Beluso

Rafa Villaverde será el entrenador de la Cultural Deportiva Beluso la próxima temporada. El técnico moañés reemplazará a Serafín Pérez en el cargo para elaborar un proyecto en el que se busque el regreso a la categoría perdida, la Preferente Sur.

Villaverde, de 46 años de edad, es un viejo conocido de la entidad buenense, a la que ya entrenó en una etapa anterior durante temporada y media (15-16 y 16-17), logrando en la última el ascenso a Preferente. Este año entrenó al Vilaboa, al que subió a Primera Autonómica como campeón de grupo, compaginando este banquillo con la labor que lleva desarrollando durante más de una década en la Escuela de Fútbol Base Moañesa. Vendrá con Fajardo como ayudante.

Ha sido precisamente el conocimiento que tiene del club lo que ha facilitado el acuerdo. “Tenía ganas de cambiar de aires y Beluso es un lugar en el que me trataron muy bien. La directiva es casi la misma y cuando me lo comentaron no me lo pensé”, afirma. Su idea es la de mantener el bloque en la medida de lo posible, sobre todo teniendo en cuenta que la temporada de los de O Morrazo no fue mala en cuanto a guarismos, con 49 puntos que en otras temporadas le habrían garantizado la permanencia. Sin embargo, los arrastres acabaron condenando a los buenenses.

Mantener el bloque

“Quiero mantener el bloque lo máximo que podamos. Está claro que habrá gente que no continúe, sobre todo la que venía de fuera. Y cuando sepamos los que tenemos, será el momento de reforzarnos”, afirma. Por ahora no hay operaciones cerradas, al ser demasiado pronto. “He hablado con gente, pero todos están esperando para saber si los llaman de otros sitios. Aún no podemos concretar muchas cosas, pero vamos a ir hablando con todos”, comenta.

Aunque no existe una presión por parte del club, Villaverde subraya que “si cogemos el equipo es para intentar pelear por el ascenso”, una tarea que presume competida por los equipos que tendrá enfrente. “Es pronto para decirlo, pero los descendidos como el Umia estará entre los favoritos, al igual que Pontecaldelas, Matamá o Arcade”, señala el preparador moañés.