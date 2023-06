El Alondras da la baja a Rosillo, Cacheda, Mosquera, Landeira, Xoel, Hugo Sanmartín y Andrés

El Alondras continúa dando pasos firmes en la planificación de la próxima temporada. Después de haber oficializado el traspaso de poderes entre Luis Guimeráns y Rafa Outeiral en la presidencia, y de haber confirmado a Gonzalo Fernández como nuevo entrenador, el club ha facilitado una lista de nueve bajas. Dos de las salidas del equipo cangués serán obligadas, la de Javi Pereira y Guime. El resto son las de los delanteros David Mosquera y Rosillo; los extremos Xoel y Hugo Sanmartín; el centrocampista Cacheda; el central Landeira; y el portero Andrés. A todos ellos ha comunicado el club que no cuenta con sus servicios.

Javi Pereira dejará el Alondras para incorporarse al Arosa después de dos temporadas. El extremo volvió a Cangas tras haber jugado en las categorías inferiores del Celta, y ha completado un año un tanto irregular, participando en 27 encuentros –18 de ellos como titular– y anotando dos dianas. Guime, por su parte, comenzó la temporada sin contar apenas pero acabó teniendo una mayor participación, con 20 partidos disputados (seis como titular) y un gol. Dejará O Morrazo por estudios para realizar un Erasmus en Eslovenia.

La marcha de Mosquera y Rosillo –los dos máximos goleadores de la escuadra rojiblanca en la campaña que ha finalizado– obedece, en buena medida, a la nueva política de la entidad de apostar por jugadores de la zona. El primero de ellos reside en A Coruña y el segundo llegó desde las Islas Baleares. Mosquera se convirtió en el principal referente anotador de los cangueses con 11 dianas, a pesar de haber jugado solo 19 partidos partiendo desde el once inicial (jugó 29 en total). Rosillo, por su parte, fue el cuarto jugador más utilizado por los técnicos alondristas con 2.231 minutos, solamente superado por Abel, Pablo García y Diego. Anotó seis goles.

El meta Andrés llegó avalado por su buena campaña en el Celta C Gran Peña, pero no acabó convenciendo. Disputó 19 partidos (18 saliendo en el once inicial) pero el buen papel de Esteban lo relegó al banquillo en la recta final de la temporada. El resto de futbolistas que salen de la plantilla han tenido una participación más testimonial. Landeira, que cumplió su segunda campaña en Cangas, sí tuvo una fase de la temporada en la que se hizo con la titularidad (11 partidos) y fue la irrupción de Lope Quinteiro en el equipo, ya con David Páez como técnico, lo apartó del once. Aún así superó el millar de minutos en la Liga.

Menos presencia tuvo un canterano como Cacheda, que en su tercer año en el primer equipo, vio cómo su papel ha ido decreciendo hasta jugar únicamente 14 partidos (8 de titular). Xoel y Hugo Sanmartín llegaron para dotar de más recursos al juego ofensivo de los de O Morrazo, pero ni uno ni otro se hicieron con la titularidad. El exjugador del Juvenil únicamente disputó cuatro partidos de inicio (21 en total) y se quedó sin marcar. Sanmartín, con numerosos problemas físicos, también estuvo en el once solamente en cuatro ocasiones (16 en total) y anotó tres tantos.

Una vez confirmadas las nueve bajas, el club se centrará en el capítulo de renovaciones, en el que ya ha comenzado los contactos. La idea es retener a Esteban, Diego, Lope, Abel, Pablo García, Jesús Varela, Salgueiro, Óscar Martínez, Raúl Paz, Mauro y Manu García para contar con un bloque sobre el que construir la plantilla de la próxima campaña. Quedará por definir el futuro de los tres futbolistas lesionados de larga duración –Yahvé, Dadín y Firi–, una vez se compruebe cuál es su estado físico. Y a partir de ahí la intención es que comiencen a concretarse las primeras llegadas.