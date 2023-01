El Alondras ficha al portero argentino Esteban Ruiz

Esteban Daniel Ruiz ya es nuevo jugador del Alondras. El club cangués ha contratado a este portero argentino de 27 años de edad que procede del Alvarado de la Primera Nacional de su país (el equivalente a la Segunda División española) y que llevaba sin jugar desde el pasado mes de julio. Esteban se incorpora al equipo que dirige José Antonio Rodríguez para reemplazar a Diego Pérez, al que se le ha concedido la baja poco más de dos meses después de haber logrado su fichaje desde el Areas.

El ya nuevo guardameta alondrista se formó en las categorías inferiores del San Lorenzo de Almagro, de donde dio el salto a otros equipos como el Colegiales o el Justo José de Urquiza, antes de llegar al mencionado Alvarado. En verano abandonó Argentina para vivir en España y es ahora cuando le ha surgido la posibilidad de continuar con su carrera deportiva en el Alondras.

“Del Alondras me ha gustado su manera de jugar y cómo me recibieron, y ahora espero en ayudar al equipo en todo lo posible”, señala el futbolista, que apunta que en el acuerdo de salida desde el Alvarado había una cláusula por la que no podía jugar hasta el 31 de diciembre pasado so pena de tener que abonar una indemnización económica. Esteban ya lleva unos días entrenando con el equipo cangués e incluso disputó el partido amistoso ante la Cultural Deportiva Beluso.

Sin tránsfer internacional

El meta argentino no será de la partida en el encuentro que esta tarde (17 horas, campo Porta Santa) afronta el Alondras ante el Paiosaco Hierros Añón al no disponer todavía del tránsfer internacional. El choque está marcado en rojo en el calendario de los de O Morrazo, toda vez que el cuadro coruñés ocupa la penúltima posición de la tabla clasificatoria, en puestos de descenso. El conjunto cangués aventaja en ocho puntos a su rival, pero Rodríguez no esconde que “para nosotros es un partido crucial. Necesitamos los puntos y vamos a por ellos”, señala, antes de explicar que el Paiosaco “será un rival peligroso, que está compitiendo bien en todos los partidos en los últimos dos meses y sacando puntos ante contrincantes difíciles”. A ello se une el factor mental. “Ellos llevan todo el año en esas posiciones y son un recién ascendido, por lo que tienen una presión diferente a la que podemos sentir nosotros”, razona.

Lo que parece claro es que ganar supondría una bocanada de tranquilidad para un Alondras que pondría tierra de por medio con respecto al descenso directo y se afianzaría en la zona intermedia de la clasificación en lo que significaría un buen arranque de 2023. “Es una Liga muy igualada, en la que tres puntos más o tres puntos menos casi suponen generar una dinámica distinta”, apunta el técnico de los de O Morrazo.

Baja de Javi Pereira

Rodríguez contará con las bajas ya conocidas de Dadín y Yahvé, además de la de Manu García. Pero hay un cuarto futbolista en la enfermería, Javi Pereira, que sintió un pinchazo ante el Beluso y al que se reservará por precaución. Sin Aitor Díaz y Diego Pérez, que ya han causado baja, y sin Esteban al no haber recibido todavía el tránsfer, el preparador del Alondras ha tenido que recurrir al equipo juvenil para completar la convocatoria, llamando al portero Fran y al mediocentro/interior Diego Cadabón. El resto son el portero Andrés; los defensas Diego, Guime, Pablo García, Landeira, Jesús y Pablo García; los centrocampistas Salgueiro, Raúl Paz, Óscar Martínez, Cacheda y Xoel; y los delanteros Rosillo, Mosquera, Mauro y Hugo Sanmartín.