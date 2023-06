“Apostaremos por ‘morrazonizar” el equipo”

Rafa Outeiral ya luce como presidente del Alondras. A sus 62 años y jubilado desde hace apenas unas semanas, este cangués afrontará una nueva etapa en el club rojiblanco, en el que ya ejerció de futbolista, coordinador deportivo y, sobre todo, de entrenador. Como técnico vivió tres etapas, una primera de 1,5 años; una segunda de dos temporadas que acabó con el ascenso a Tercera División, y una tercera de tres campañas en la que no pudo evitar el descenso a Preferente, pero en la que devolvió a la escuadra canguesa a Tercera al año siguiente. Ahora saltará del banquillo al palco.

“Yo soy de ciclos más cortos”, bromea Outeiral al recordarle los 27 años en el cargo de su predecesor, Luis Guimeráns. El nuevo presidente del Alondras afronta “con mucha ilusión” una experiencia para la que ya se ha venido preparando desde mucho tiempo atrás.

– Jugador, entrenador, coordinador deportivo... Parecía predestinado a ser presidente del Alondras.

– Sí, para cerrar el ciclo no quedaba más remedio, para ser el perfecto alondrista [risas]. Yo ya me había comprometido con Luis [Guimeráns] hace años, que en cuanto tuviese tiempo estaría para lo que necesitase, como delegado, en la taquilla... Ahora se han dado las circunstancias, pero la idea de dirigir el club me ilusiona, me apetece mucho. Esa es la realidad.

– Vamos, que era algo que ya entraba en sus planes.

– Yo ya sabía que, una vez que dejase mi actividad laboral, el fútbol ocuparía gran parte de mi tiempo, de una u otra manera. Mi pasión es el fútbol.

– Esa experiencia en otros apartados le servirá para la presidencia.

– Eso espero. Ahora toca gestionar y creo que mi experiencia, tanto deportiva como empresarial, me da un bagaje, un conocimiento. Estoy acostumbrado a gestionar una empresa, a tomar decisiones, elaborar planes estratégicos, dirigir personas... Y un club es algo parecido a una empresa.

– Ya ha anunciado que mantendrá al grueso de la directiva de Luis Guimeráns.

– Sí, porque creo que el club está funcionando bien, este equipo tiene conocimientos y yo también quiero aprender de ellos. Luego iremos adaptándonos, pero no vamos a hacer un cambio tan drástico. Yo cuento con todos, aquí nadie sobra.

– ¿Significa eso que apostará por un proyecto continuista?

– Las cosas que funcionan no hay que tocarlas demasiado. Y cuando alguien lleva 27 años en un club al nivel que está, con una estructura de base, moderno y con un alto grado de digitalización, pues no se toca. Luego, cada uno tiene su forma de gestionar, sus ideas. Yo he tenido la suerte de estar con dos referentes en la presidencia como Antonio Velloso y Luis Guimeráns, que han estado en la etapa más brillante del club.

Sabía que cuando dejase el trabajo, el fútbol ocuparía gran parte de mi tiempo: Es mi pasión

– En el plano deportivo, firmar al entrenador es la prioridad.

– Será lo primero. El calendario comienza ahí. Aún hay categorías en marcha y técnicos que están esperando por ofertas superiores. Estamos en plazo, pero mi idea es que en unos diez días podamos cerrarlo, y a partir de ahí hablar de bajas, renovaciones y altas. El grueso del equipo estará montado en junio.

– Venimos de unos años en los que o se ha jugado fase de ascenso o se ha peleado por evitar el descenso. ¿Buscar una cierta estabilidad es el objetivo?

– Sí, otra de las debilidades es que hemos tenido plantillas muy volátiles, con poca estabilidad, y lo ideal es darle continuidad. La idea es ‘morrazonizar’ la plantilla, contar con más jugadores de la cantera y de la comarca. Este año teníamos 23 futbolistas y solo 6 eran de la comarca. Queremos incrementar la cifra para tener una plantilla más estable y conseguir más implicación en momentos difíciles, además de lo que supondría a nivel económico e incluso en apoyo de socios y demás. Todo son beneficios.

– Ahí entra en juego potenciar la cantera, que apenas ha dado frutos para el primer equipo en los últimos años.

– Hay que dar más importancia al fútbol base, mejorar la formación, la competitividad de los jugadores, porque eso supondría un flujo continuo de futbolistas para el primer equipo. Es algo que hemos echado de menos en los últimos años. La cantera es mi debilidad y voy a implicarme de lleno.

– ¿Cómo se puede mejorar?

– Hay cosas muy positivas, como los servicios que presta el club, con viajes en autobús, entrenador y ayudante en todos los equipos y fisioterapeuta. Son diferenciales, pero hay que potenciar otras cosas, como entrenadores de mayor calidad o tener una idea única de juego y valores en todas las categorías. Y también hacer una labor formativa con los padres sobre psicología o nutrición. Nos va a llevar tiempo, pero esto debe formar parte de un plan estratégico.

– Conociéndolo, entiendo que desde la presidencia se apostará por un estilo de juego.

– En principio la idea es apostar por un estilo que sabemos que gusta, para que atraiga a los aficionados y a los jóvenes. Otra cosa es que las circunstancias nos hagan cambiar. Y ese estilo debe formar parte de una idea piramidal, de abajo hasta el primer equipo.

– ¿Qué otras iniciativas tiene en cartera?

– Hay muchas cosas previstas en el área institucional, como hacer una política de colaboración con los otros clubes del municipio y de la comarca, y de acercamiento a todas las instituciones para trasladarles la labor del club y nuestras necesidades. Y en estas últimas hay que trabajar por la sustitución del césped de O Morrazo y la iluminación, pero también pelear por un segundo campo de hierba sintética, muy necesario por la cantidad de niños que tenemos.

“La gente tiene que identificarse con el Alondras”

– Su idea es la de hacer una reestructuración en las áreas.

– Efectivamente, con una organización más horizontal, no tan jerárquica. El club estará dividido en varias áreas interrelacionadas: deportiva, económica, institucional y una última social, de comunicación y márketing.

– Uno de los retos pendientes es atraer a la gente joven.

– Desde luego, es primordial. Partimos de una diagnóstico DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), que es el que nos dará el plan estratégico de los próximos cuatro años, y una de las debilidades es la pérdida de masa social y su envejecimiento. Vamos a tener más contenido en redes sociales, intentar atraer a los jóvenes, y hacer una agresiva campaña de socios. Incluso estudiar crear una grada de animación. Queremos que la gente se identifique de nuevo con el Alondras, es el club de más tradición, el centenario.

– Otro de los caballos de batalla será el económico...

– Cierto. La pandemia marcó un antes y un después, con una pérdida de masa social. Hay que hacer una buena captación de patrocinadores, crear un buen dossier que refleje lo que es el club, su representación, lo que se le puede ofrecer a los patrocinadores.