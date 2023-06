Jorge Pérez: “Vamos a tener un equipo joven y creo que haremos cosas buenas”

“Creo que seremos un equipo bastante joven y haremos cosas buenas”. Este es el mensaje del portero Jorge Pérez, al que el Frigoríficos del Morrazo ha confirmado como su primera incorporación de cara a la próxima temporada. El meta zaragozano tiene 22 años, mide 1,93 metros, procede del Logroño La Rioja, y ha sido internacional júnior, coincidiendo en el equipo español con dos exjugadores del Cangas como Dani Fernández y Alberto Martín. Con el primero de ellos compartió también vestuario en la cantera del Fútbol Club Barcelona.

Pérez asumirá el rol de sustituir a Javi Díaz, a pesar de que inicialmente la idea del equipo cangués era que ambos compartiesen posición. “No tenía ni idea de que se iba a marchar y pensaba que íbamos a ser compañeros. Es una pena, porque es un portero con mucha experiencia y de gran nivel, y creo que podría haber aprendido mucho de él”, afirma. Sobre la posibilidad de que esto le permita gozar de más minutos en cancha, apunta que “eso nunca se sabe”. El ya nuevo jugador del Cangas reconoce que el acuerdo con el club que preside Alberto González fue rápido. “Me llamó Nacho [Moyano] al que ya conocía de las selecciones de categorías inferiores, me comentó su interés y cerramos”, afirma. En su decisión ha tenido peso la opinión de amigos como Dani Fernández, “que me habló muy bien”, pero también “la afición. Me tira mucho. Primero porque no tengo que sufrirla en contra, y luego porque tenerla a tu favor es un plus. Cangas era una buena opción”.

El fichaje se gestó semanas antes del fin de la competición, por lo que Jorge Pérez no perdió detalle de la lucha por la permanencia del Frigoríficos. “Acababa mi partido y ya iba corriendo a ver cómo había quedado el Cangas, sobre todo en el empate con el Huesca”, afirma.

De su temporada se muestra bastante satisfecho. La lesión de Markelau le abrió las puertas a la titularidad y a disputar muchos minutos, finalizando el campeonato con un total de 186 paradas y un 24 por ciento de efectividad. “Es una pena que no pueda estar un compañero por lesión, pero sirvió para coger más minutos. Ya me pasó un año antes, que me tocó jugar en Asobal y en Europa por las lesiones de mis compañeros”, señala. Y sus mejores partidos, tanto en Asobal como en Copa del Rey, fueron ante el Cangas. “La verdad es que sí [risas], pero ahora ya juego a favor”, apunta.

De cara a la próxima temporada, Pérez considera positivo que se mantenga buena parte del bloque cangués. “Creo que seguían 9 jugadores [10 con la renovación confirmada de Jenilson] y se unía mi fichaje. Eso es muy buena señal. Conservamos el grueso del equipo y al entrenador, que es también importante porque lleva ya tiempo trabajando con una idea”. Y dentro de esa idea el aspecto defensivo es fundamental, una buena noticia para un portero. “El Frigoríficos se caracteriza por esa defensa física y por ser sólido atrás. Para un meta poder confiar en tu defensa es fundamental”, asegura.