“Cuando una persona se va, siempre te quedas con las cosas buenas, pero en el caso de Vasco es que no hay ninguna mala que recordar”. La frase lleva el copyright de Aurelio Estévez, exentrenador del Domaio, pero podría ser extensiva a otros tantos técnicos y compañeros que compartieron vestuario con el exfutbolista y triatleta Pablo Beascoechea, fallecido el lunes de forma repentina a los 36 años de edad mientras se encontraba en su puesto de trabajo. Estévez dirigió varias temporadas al deportista cangués en el club de A Granxa, alguna de ellas tan exitosa como la que supuso el ascenso a la Preferente, categoría en la que también jugó Vasco. “Era un excelente compañero, que nunca tuvo una mala palabra ni un mal gesto. Una persona de diez”, señala. Aurelio Estévez fue el responsable de fichar a Vasco, que por entonces jugaba en el San Adrián.”Físicamente era muy bueno. Y en el aspecto técnico quizás no tenía desborde, pero cuando llegaba a zonas altas ponía buenos centros”, relata.

Con todo, la parte deportiva queda eclipsada por la personal. “En una temporada es muy complicado que no haya roces, ya no te digo en tantos años que estuvo en Domaio, pero la realidad es que él no tuvo ninguno. Tenía un talante impresionante. Es el mejor recuerdo de él y, desde luego, el más real”, sentencia Estévez.

O noso máis sentido pésame a familiares e amigos.https://t.co/0vWjHBueGZ — ALONDRAS CF (@ALONDRAS_C_F) 22 de mayo de 2023

El mundo del deporte en las comarcas de O Morrazo y Pontevedra, y el del fútbol y el triatlón en particular, se están volcando en redes sociales para despedir y honrar la memoria de Pablo Beascoechea, “Vasco”. “Desde el club queremos dar nuestro pésame a familia y amigos, por el fallecimiento de este gran jugador, como la gran persona que era. DEP Vasco”, ha subido en su Facebook el Domaio, uno de sus últimos equipos. También el Alondras se ha acordado del futbolista, enviando el pésame a los más allegados al exfutbolista y triatleta.

Desde el Club Deportivo Moaña, una de las escuadras en las que estuvo más temporadas, se habla de una noticia “que ha desencajado al fútbol de O Morrazo”, y se califica su marcha de “gran pérdida” para el deporte de O Morrazo, acompañando la noticia con una imagen de Vasco con la camiseta de la entidad.

El Team Triatlón Poio, al que pertenecía en la actualidad, comienza el texto en recuerdo de su deportista señalando que “es imposible de expresar con palabras la triste pérdida de nuestro querido compañero”, al que califica de “miembro valioso de nuestra familia triatleta”, y de “atleta dedicado y apasionado”, pero al que también recuerda por el “entusiasmo, alegría y espíritu de camaradería” que “dejaron una huella imborrable en todos nosotros”. Reconoce los valores que representaba Vasco, perseverancia, resiliencia y compañerismo, y confía en que siga siendo “una fuente de inspiración para todos nosotros”.

En las redes sociales de Saudesport Cangas, donde trabajaba como readaptador y entrenador desde hacía cinco años, se señala que “no solo hemos perdido a un compañero, sino también a un amigo”, y se destaca su valía humana. “Siempre con una sonrisa, siempre dispuesto a ayudar, a echar una mano en lo que hiciera falta y a dar lo mejor de si mismo cada día”, subraya. “Nunca te vas a ir del todo porque tu recuerdo siempre va a estar con nosotros”, sentencia.