David Páez lamenta las ausencias

“No es tiempo de buscar excusas, pero lo cierto es que desde que llegamos no hemos podido completar una sola convocatoria”. Así se manifiesta el entrenador del Alondras, David Páez, después del empate cosechado ante el colista Choco y en previsión de que la tendencia en el capítulo de bajas se mantendrá de cara al encuentro de este sábado ante el Estradense. Y es que a las ausencias ya conocidas de los lesionados Yahvé, Dadín y Manu García (los dos primeros para toda la temporada) se unen las de otro lesionado, Hugo Sanmartín, así como las de Diego (por sanción) y de Cacheda (por motivos personales).

Con la presencia de Jesús Varela entre interrogantes, el panorama que tendrá delante Páez será similar, o incluso peor al de los últimos tiempos, con únicamente 15 jugadores disponibles de la primera plantilla a día de hoy. Los aptos son los porteros Andrés y Esteban; los defensas Landeira, Abel, Pablo García, Guimeráns y Lope; los mediocampistas Raúl Paz, Salgueiro, Óscar Martínez, Xoel y Javi Pereira; y los delanteros Mosquera, Mauro y Rosillo. “Jesús es duda. No queremos forzarlo para poder tenerlo listo las próximas semanas, Si no entra en esta convocatoria lo hará en la siguiente”, señala el preparador del cuadro rojiblanco.

Completar la lista con juveniles

Así las cosas, Páez tendrá que recurrir nuevamente al equipo juvenil, con dos o incluso tres futbolistas para alcanzar la cifra de 18. “Es algo que nos está lastrando un poco. Llevamos cinco jornadas y nunca hemos podido completar una lista. Pero hay que convivir con ello”, subraya. Frente a Arosa y Choco únicamente fue necesario el juvenil Hamza, mientras que frente al Atlético Arteixo fueron llamados Manu Hermelo y Goitia. En el debut del sarriano en el banquillo del Alondras tuvo que convocar a tres juveniles: Goitia, Hermelo y el portero Fran.

Sobre el choque de Redondela Páez reconoce que el punto cosechado fue amargo, “sobre todo porque nos pusimos dos veces por delante ante un equipo que, aunque es colista, tiene mucho más de lo que refleja la clasificación”. El empate supone que los cangueses caen a la antepenúltima plaza, en descenso directo. “Esto es una carrera de fondo y el que sea más regular será el que se salve. La clasificación refleja la situación actual de los equipos, pero es circunstancial”, afirma.

Un duelo vital

Eso sí, Páez no esconde que el duelo del sábado ante el Estradense es “importantísimo, no solo por los tres puntos en juego, sino porque también los meteríamos a ellos en la pelea”. Pero también advierte que el rival “es un conjunto muy intenso que estaba diseñado para competir por el playoff”. Lo que parece claro es que la tranquilidad pasará no solamente por escapar de las tres plazas de descenso directo, sino también de los arrastres, que añadirían dos puestos a mayores. “Somos conscientes de que Bergantiños y Polvorín tienen serias opciones de bajar porque tienen una desventaja importante con respecto a sus rivales”, razona el técnico rojiblanco, que añade asimismo que “para estar salvado matemáticamente sin estar pendiente de ascensos hay que quedar al menos sexto por la cola”.