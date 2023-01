“Es una situación delicada, pero reversible porque hay materia prima”

Con ganas de invertir la dinámica negativa y con mucho optimismo afronta David Páez la experiencia como técnico del Alondras.

– ¿Cuál ha sido la razón que le ha llevado a fichar por el Alondras?

– Después de un duro proceso de recuperación de una lesión en el que ver fútbol me ayudó mucho y quería volver a entrenar. Y el Alondras es un club histórico que, aunque está en una situación delicada, creo que es reversible porque tiene materia prima suficiente para conseguirlo. Me llamaron de otros clubes y no acepté, pero este sí porque es un histórico.

– Vive en A Coruña, y fichar por el Alondras le supone hacer un gran esfuerzo en desplazamientos.

– Sí, pero quedan solo tres meses de competición. El Alondras mostró mucho interés en ficharme y yo le estoy muy agradecido, y la mejor forma de demostrarlo es estando implicado. Los viajes son un hándicap, pero merece la pena el esfuerzo y espero conseguir las metas.

– ¿Ha tenido ocasión de ver al Alondras esta temporada?

– Sí, lo he visto. En los últimos dos meses ya podía desplazarme y vi prácticamente a todos los equipos de la Tercera RFEF.

– Supongo que conocerá al grueso de la plantilla por haberse enfrentado a ellos.

– Sí, los conozco de eso y también entrené a dos en el equipo cadete del Deportivo, a Landeira y David Mosquera.

– Según lo que ha visto, ¿qué cree que le ha faltado al Alondras para obtener mejores resultados?

– Esto es fútbol y no siempre salen las cosas. El trabajo del anterior cuerpo técnico ha sido considerable y nosotros intentaremos aprovecharnos de ello. Queremos aplicar nuestra experiencia y forma de trabajar y después igual hay que modificar la estructura de la plantilla para intentar reforzarla.

– ¿Llegarán refuerzos entonces? El club ya estaba buscando ante la marcha de Aitor Díaz y las lesiones.

– Creo que hay dos posiciones a reforzar claramente, que son la de un central que sea polivalente y pueda actuar también como lateral, y la de un delantero de área. Pero primero queremos darle la oportunidad a todos los jugadores de la plantilla antes de tomar decisiones.

– Asume una situación de revulsivo, al igual que en el Viveiro la pasada temporada.

– Es una situación similar, pero no igual. El año pasado cogimos en noviembre al Viveiro desahuciado con 6 puntos, en peor estado pero con más tiempo. Esta es una situación delicada, pero si conseguimos sumar de tres en tres estaríamos cerca de otros objetivos que de inicio no nos planteamos, pero que tampoco descartamos.

– La primera cita será el Deportivo B, especial por su pasado allí, pero que no parece el mejor rival para debutar.

– Estuve en el Deportivo pero ahora me debo al Alondras. Ellos son líderes pero en el partido son once contra once. Para mí es un rival idóneo para revertir la situación. Ganar nos daría moral y motivación. Nosotros también tenemos potencial para competir.

– Ha comentado en alguna ocasión que no es de atarse a un sistema fijo, sino que prefiere adatarse a los recursos que posee.

– Lógicamente siempre intento orientar los partidos en función de la gente de la que dispongo cada semana. Pero también le doy importancia a estudiar a los rivales y ver sus debilidades para intentar hacerles daño. Me gustan los equipos versátiles, que se adapten a las circunstancias de cada encuentro.

– ¿Qué tipo de fútbol le gusta practicar, de posesión, contragolpe, reforzando la defensa?

– Pues depende de la plantilla y del contexto del equipo. En la selección gallega practicábamos un fútbol asociativo y combinativo, y en el Viveiro el año pasado jugamos con una buena organización defensiva y transiciones rápidas. Lo importante ahora es sacar resultados. La idea es que podamos ser dominantes, pero eso no significa tener o tener balón. Se trata de que se juegue a lo que nosotros queremos.