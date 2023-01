El Alondras busca la tranquilidad

El Alondras CF visita este mediodía al Atlético Arteixo (12.00 horas) con el objetivo de sumar una segunda victoria consecutiva. El de hoy es el segundo encuentro dirigido por David Páez y llega tras su exitoso debut con una victoria por 1-0 contra el líder, el RC Deportivo Fabril. El míster huye de la euforia y califica la visita de hoy a Arteixo como “fundamental”. Y es que los coruñeses son antepenúltimos, con 16 puntos. El Alondras suma cuatro unidades más y de ganar hoy “conseguiríamos dejar al Arteixo descolgado en los puestos de descenso y podríamos dar un salto importante en la clasificación”. El triunfo, hoy, podría poner al conjunto cangués en media tabla y espantaría los fantasmas del descenso de cara a las próximas citas.

“Tenemos que respetar al Atlético Arteixo como hicimos con el Fabril. Trabajamos entre semana para que la plantilla comprenda que por ganar al líder no somos los mejores”, señala David Páez.

Para la cita de hoy en la enfermería solo tiene a Jesús Varela y Hugo Sanmartín, además de los efectivos con lesiones de larga duración. En la parte positiva, el nuevo portero, el argentino Esteban Daniel Ruiz, formará parte de la convocatoria por primera vez. Fichado en la primera semana del año, hasta ahora no había recibido el transfer para poder debutar en la competición. El míster, sin embargo, no desvela si el meta gozará o no de minutos en el campo municipal de Arteixo.

A lo largo de esta temporada el Arteixo sumó la mayoría de sus puntos actuando como local, lo que lleva al cuerpo técnico alondrista a alertar a su plantilla. “Es un equipo complicado en su casa. Cuando ascendió fichó a varios jugadores muy asentados en Tercera División”, apunta Páez para explicar que el Arteixo no venderá barato su puesto en el fútbol nacional en esta segunda parte del campeonato.

El entrenador destaca, como puntos fuertes del conjunto que hoy actúa como local, su acierto en las jugadas a balón parado y la velocidad en sus transiciones, aprovechándose de jugadores como los centrocampistas Edu y Óscar Varela o el delantero Adrián Otero.

Empate

El Arteixo llega a la cita de hoy después de sumar un empate a un gol contra el Silva SD el pasado fin de semana, en el que fue un duelo entre dos contendientes claros en la pelea por evitar el descenso de categoría.