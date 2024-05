Enoturismo en Galicia

La Primavera de Puertas Abiertas de la Ruta do Viño Rías Baixas lo ha vuelto a hacer

Entre las iniciativas de enoturismo más esperadas del año, la Ruta do Viño Rías Baixas cuelga el sold out para sus buses do viño solo unos días después de haber anunciado programa

Los amantes del vino aún están a tiempo de disfrutar de las visitas gratuitas a las 26 bodegas que participan en la cita con una programación especial. También quedan tickets para las rutas teatralizadas

El evento tendrá lugar el próximo fin de semana del 10 al 12 de mayo en la que será una gran oportunidad para disfrutar del enoturismo y conocer en profundidad la cultura y el paisaje de la cuna del albariño