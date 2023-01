David Páez: “Este duelo marca la línea a seguir”

El efecto David Páez ya se hace notar en el Alondras. El entrenador de Sarria debutó con triunfo ante el líder de la categoría, el Deportivo Fabril, en un partido que definió como el que “debe marcar la línea a seguir” y en el que se sumaron tres puntos que alejan a los cangueses de la zona de descenso. “Era una victoria muy necesaria, y más ante un equipo como el líder. La predisposición de los futbolistas fue muy buena durante la semana y se reflejó en el partido”, resume.

El técnico rojiblanco admite que después de tan solo tres entrenamientos al frente de los suyos “es imposible hacer todo lo que queremos”, pero sí es cierto que en el césped de O Morrazo se vieron algunas pinceladas de su corpus futbolístico. Uno de ellos fue la variedad de sistemas desplegados, con hasta tres a lo largo de los 90 minutos. De una escuadra que comenzó con un 4-3-2-1 a una que acabó con cinco atrás para tratar de contener los últimos arreones de los visitantes.

“Para mí la clave es saber manifestarnos en diferentes contextos defensivos y ofensivos, y eso supimos hacerlo bien”, relata el preparador, que apunta que “comenzamos presionando arriba en la primera parte y después optamos por otro posicionamiento”. Y sentencia diciendo que “me gustan la versatilidad y la polivalencia”. Eso a pesar de que las bajas le restaron opciones a la hora de perfilar el once. Quizás por ello tampoco hubo una revolución, con la presencia de Javi Pereira y la suplencia de David Mosquera como principales novedades.

El otro elemento destacado del encuentro fue el balón parado. Páez había insistido en la víspera en la importancia de estas acciones en la Tercera RFEF, y el Alondras acabó ganando con una de ellas tras rematar Raúl Paz una falta lateral. “Muchos encuentros se deciden a balón parado. De hecho las dos ocasiones más claras que tuvimos llegaron así, una fue el gol y la otra un remate al palo de Raúl Paz después de un córner”, afirma. La presencia de futbolistas con un buen juego aéreo como el propio Paz, Salgueiro, Abel o Landeira, hacen creer aún más en estas acciones. “Tenemos buenos rematadores y buenos sacadores”, manifiesta el entrenador rojiblanco, que también desvela que en dos de las tres sesiones preparatorias que dirigió el equipo trabajó el balón parado. Con todo, subraya que “si ganamos no fue solo por el balón parado, sino por todo el trabajo que hicimos en el partido”.

La consigna ahora está clara: Mantener el mismo nivel de intensidad y compromiso que el visto ante un Deportivo Fabril al que se anuló. “Sabíamos el choque que queríamos plantear y dónde podríamos hacerles daño”, señala, antes de añadir que “los jugadores lo supieron interpretar a la perfección”. Los cangueses suman ahora 20 puntos, con cuatro de renta sobre un descenso que marca precisamente su rival del próximo domingo, el Atlético Arteixo. El choque se antoja fundamental para poder dar un paso adelante en la lucha para evitar el descenso y trabajar con mayor tranquilidad en las próximas semanas. Ganar supondría alejarse en siete puntos y añadir el golaverage, ya que en la primera vuelta los rojiblancos vencieron por 2-0 en el campo de O Morrazo.

Atención a la última semana del mercado

La última semana del mercado de la Tercera RFEF podría traer más novedades en el Alondras más allá de la reciente contratación de David Páez para su banquillo y del fichaje del meta argentino Esteban, que todavía no ha podido debutar al no haber recibido el tránsfer. Y es que Paéz no esconde su deseo de que pueda llegar uno o incluso dos futbolistas para reforzar a un equipo que a día de hoy está bastante corto de efectivos, y prueba de ello es que el choque ante el líder se disputó con únicamente 15 futbolistas de la primera plantilla.

“Además de las bajas de larga duración tenemos las de Jesús y Hugo Sanmartín, que estarán aún dos o tres semanas más fuera”, relata el preparador de Sarria, en clara referencia a la necesidad de incrementar el número de efectivos. “El mercado cierra en unos días y debemos estar atentos. No podemos descartar que lleguen refuerzos, pero tampoco vamos a fichar por fichar”, advierte. La idea inicial que manifestó en su presentación fue la de conseguir dos incorporaciones, una para el eje de la defensa y otra la de un delantero de referencia.