David Páez se estrena ante el líder

Con solo tres entrenamientos desde que se anunciase su fichaje y con únicamente 15 futbolistas disponibles de la primera plantilla, David Páez afrontará esta tarde su primer compromiso oficial como entrenador del Alondras. Será a partir de las 16.30 horas ante el líder de la Tercera RFEF, un Deportivo Fabril que únicamente ha perdido un encuentro en lo que va de temporada y al que conoce bien después de haber pasado por los banquillos de sus categorías inferiores.

El técnico rojiblanco ha insistido esta semana en los aspectos anímicos, toda vez que los futbolísticos necesitarán más tiempo para ser visibles. “Me he encontrado con una predisposición total en el equipo y he querido motivarlos, que crean que pueden ganarle a cualquiera”, señala. Todo ello adornado por las pinceladas tácticas que ha podido ir introduciendo en estas tres sesiones. “Hay que resetear. Y deportivamente aprovecharemos el trabajo que está hecho y trataremos de meter alguna modificación táctica. No se puede cambiar todo de golpe”, apunta.

Más allá del escaso tiempo para trabajar del que ha dispuesto Páez, la otra dificultad serán las bajas. Además de los lesionados de larga duración Yahvé y Dadín, y de Manu García, el preparador de Sarria tampoco podrá contar con Jesús Varela y Hugo Sanmartín, ni con el meta Esteban, pendiente de que le llegue el tránsfer internacional para poder jugar. De este modo, Páez ha tenido que llamar a tres futbolistas del equipo juvenil: el portero Fran, el mediocentro Hermelo y el delantero Goitia. El resto de los convocados son el portero Andrés; los defensas Diego, Guime, Pablo García, Landeira y Abel; los mediocampistas Raúl Paz, Cacheda, Salgueiro, Óscar Martínez, Javi Pereira y Xoel; y los delanteros Mauro, Mosquera y Rosillo.

Condicionado por las lesiones

Páez no desvela el posible once por el que apostará, condicionado por las ausencias. “Tenemos una plantilla limitada por las lesiones y dentro de que lo tenemos montaremos el mejor equipo posible”, señala. Es posible que pueda haber algún cambio en el equipo titular, así como en el sistema de juego frente a un Deportivo B en racha. “Sabemos cómo juegan, tienen el mismo entrenador del año pasado y algunos jugadores a los que entrené”, señala, antes de apuntar que “tenemos controlado dónde podemos hacerles daño”. Más allá de ese planteamiento, Páez insiste en la ocupación de los espacios, pero también en la atención a las acciones a balón parado, tanto defensivas como ofensivas.