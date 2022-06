El Frigoríficos amplía el contrato de su capitán

Juan Carlos Quintas será jugador del Frigoríficos del Morrazo hasta 2024. El club cangués y el capitán de la escuadra que dirige Nacho Moyano han alcanzado un acuerdo para ampliar un año más el contrato del pivote ourensano, que concluía al término de esta próxima temporada. De este modo, el Cangas refuerza su apuesta por construir un bloque que tenga continuidad, una idea que ya ha plasmado con los fichajes de Juan del Arco (Anaitasuna), Gaby Chaparro (Novás), Mario Dorado (Logroño) y Rares Fodorean (Póvoa Andebol), todos ellos por dos campañas a excepción del rumano, que tiene una tercera opcional.

“Yo tengo muy claro que quiero seguir aquí, en casa, porque parece que llevo aquí toda la vida. Si viene el club y me ofrece un año más, ¿qué le iba a decir?”, razona Quintas, que suma ya tres temporadas en O Gatañal después de su fichaje en 2019 procedente del Teucro. En aquel entonces, admite, “mucha gente me dijo que me quedaría aquí muchos años, y tengo claro que es donde quiero estar”.

A sus 26 años de edad el pivote ourensano se ha convertido en uno de los hombres clave del equipo de O Morrazo, tanto en la pista como en el vestuario. Baluarte defensivo sobre el que gira todo el sistema de Nacho Moyano, Quintas ha tenido este año menor participación en ataque ante el buen rendimiento de Asensio y los minutos de calidad de Martín, jugadores más adaptados a actuar en esas funciones. La pasada campaña aportó siete dianas.

Para el club ampliar el contrato de Quintas supone “consolidar el proyecto a dos años”, tal y como señala el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández. “Para nosotros es un pilar defensivo y junto a Javi Díaz aporta muchísimo en el vestuario. Es el capitán y un hombre respetado, un buen jugador y una excelente persona que se adapta a las necesidades del equipo”.

"Para nosotros es un pilar defensivo y junto a Javi Díaz nos aporta mucho en el vestuario", afirma Óscar Fernández

Quintas se muestra muy satisfecho por poder formar parte del proyecto de dos años que el Cangas quiere poner en marcha. “Valoro todo lo que ha hecho el club desde que llegué yo. No solo ha sido traer gente joven y formarla, sino también formarla para que se quede algún año más. Y yo estoy encantado de estar en este bloque”, afirma, mucho más teniendo en cuenta que, tal y como asegura, “si no es el mejor vestuario en el que he estado, sí es de los mejores”.

Su ilusión es repetir la exitosa temporada que ha finalizado, algo en lo que está plenamente confiado. “Es cierto que hemos perdido jugadores importantes pero Nacho Moyano está trabajando bien y hemos hecho buenos fichajes”, señala. De entre ellos destaca a uno, Juan del Arco, “que es amigo desde hace años. Aparte de otras cosas nos puede dar algo que hemos echado en falta, esa calma en los momentos importantes”.

Moyano ya tiene al grueso de su plantilla

Con la ampliación de contrato de Juan Quintas hasta 2024, Nacho Moyano ya dispone del grueso de su plantilla de cara a la próxima temporada. En total son once los jugadores con contrato en vigor, a los que deberán sumarse en los próximos días otros seis para elevar la cifra de efectivos a 17, la que desea el técnico madrileño para no volver a pasar las apreturas de la pasada campaña.

Así, el Cangas ya tiene atados a portero Javi Díaz; a los extremos Mario Dorado y Jenilson Varela; los pivotes Chaparro, Quintas y Martín; el lateral izquierdo Rares Fodorean; el primera línea Santi López; los centrales Del Arco y Salgado; y el lateral derecho Gayo. Faltan por oficializar el resto de renovaciones para poder completar la escuadra que Moyano volverá a tener a sus órdenes a partir del 26 de julio, día fijado para el inicio de la pretemporada.