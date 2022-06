El Frigoríficos ficha a Rares Fodorean

El Frigoríficos del Morrazo ha confirmado oficialmente la contratación del lateral izquierdo rumano Rares Fodorean, que procede del Póvoa Andebol luso y que se ha comprometido por las dos próximas temporadas con opción a una tercera. Fodorean es un primera línea de 2.03 metros de estatura que destaca por su lanzamiento exterior y supone una clara apuesta por un jugador joven que encaja a la perfección dentro de la filosofía del club cangués.

El ya nuevo jugador del Cangas se mostró ilusionado por esta nueva aventura en su carrera deportiva. “Es un gran paso adelante porque desde que empecé a jugar al balonmano me marqué como objetivo llegar a la Asobal y crecer como jugador”, afirma Fodorean. El rumano se formó en España hasta los 17 años y después dio el salto a Eslovaquia de la mano de HKM Sala y Tatran Presov y luego a Portugal en el Póvoa, equipo en el que la pasada campaña anotó 80 goles en 27 partidos de Liga. “Cuando me llegó la posibilidad del balonmano profesonal no lo dudé. En Eslovaquia fue una etapa de crecimiento y en Portugal ya he dado el gran salto y he aprendido mucho más”, resume.

El lateral tiene bastantes referencias del conjunto cangués “por haber visto algunos partidos” y destacó no solo que “juega muy bien”, sino a su afición. “Es una de las mejores de la Asobal. Jugar ante un público así te da alas, te sube la adrenalina y tengo ganas de hacerlo ya”, señala. Además, apunta como ventaja del Cangas el hecho de apostar por el talento joven, algo que se ha radicalizado aún más con Nacho Moyano en el banquillo. “Eso siempre está bien, que te den confianza, porque tengo una experiencia menos positiva en Tatran Presov, donde el entrenador iba más con los veteranos”, recuerda. Sobre sus características apunta que “dicen que lo más destacado es el lanzamiento exterior, pero yo intentará adaptarme y dar todo lo que tengo”.

Fodorean ya había entrado en el radar del Frigoríficos el año pasado en el Torneo de O Rosal. Allí los técnicos cangueses tomaron nota de este lateral de gran envergadura, buen lanzamiento y bastante móvil para su altura. Y este año, cuando apareció como posibilidad en el mercado, el club se lanzó a por él. Nacho Moyano apunta de su nuevo pupilo que “es un jugador joven, del perfil que estábamos buscando, con mucho potencial y características diferentes a lo que teníamos”. Para el preparador madrileño Fodorean aportará principalmente “lanzamiento exterior y capacidad para interpretar el juego, aunque ahí es donde tiene un mayor margen de mejora”. Como defensor apunta que “nos puede ayudar aunque también hay espacio para que progrese”. Lo que tiene claro Moyano es que con Fodorean enriquece mucho más una plantilla que cuenta con perfiles muy diferentes en su primera línea.

Moyano: "Es un jugador joven, con potencial, y diferente a lo que teníamos"

La incorporación de Fodorean es la cuarta del Frigoríficos del Morrazo de cara a la próxima temporada después de las del central/lateral Juan del Arco (Anaitasuna), el extremo izquierdo Mario Dorado (Logroño) y el pivote Gaby Chaparro (Novás). Y sobre el papel será la última salvo que se produzca alguna baja más de las ya conocidas de Dani Fernández (Stuttgart), Carles Asensio (Minden) y David Iglesias (Limoges), precisamente el jugador al que el rumano viene a sustituir.

Será a partir de ahora cuando el club vaya afinando el capítulo de renovaciones y haciendo pública la continuidad del bloque de la pasada temporada. El cambio con respecto al año pasado es que Moyano tendrá una plantilla de 17 jugadores, por lo que deberá realizar un descarte en la convocatoria de cada partido, algo que, sin lugar a dudas, incrementará la competitividad y permitirá al técnico madrileño disponer de recursos en caso de que haya lesiones.