Mario Dorado: "Quería disfrutar de una afición tan increíble como la del Cangas"

Mario Dorado ya es jugador del Frigoríficos del Morrazo. El club cangués ha anunciado la incorporación de este extremo izquierdo de 23 años que ha militado las dos últimas campañas en el Logroño La Rioja, precisamente el rival de los de Nacho Moyano el domingo en la última jornada de la Liga Sacyr Asobal, en un partido en el que anotó dos goles. Dorado firma por dos años y tendrá la labor de sustituir a un Dani Fernández que dejó huella en O Gatañal y que continuará su carrera deportiva en la Bundesliga, concretamente en las filas del Stuttgart de Roi Sánchez.

Dorado mide 1,93 metros y pesa 80 kilos y se formó en la cantera del Montequinto de su Sevilla natal. En su primer año sénior jugó en el Puerto Sagunto y, tras regresar al Montequinto, volvió a salir al Antequera, en donde anotó 95 dianas en la División de Honor Plata. Su debut en la máxima categoría llegó de la mano del Benidorm en la campaña 2019-2020, con 16 tantos en 19 encuentros antes de la suspensión del campeonato. El año pasado aportó 81 tantos en 34 partidos en el Logroño y en este ha cerrado la competición liguera con 54 en 24 duelos. Los problemas físicos y el extraordinario rendimiento de Álex Rubiño lo relegaron a un segundo plano, aunque siempre ha respondido cuando le tocó jugar.

“Es un jugador de mucho talento, que ha estado tapado por Rubiño”, describe Nacho Moyano al que será su nuevo pupilo la próxima campaña. “Es un buen finalizador, corre bien el contragolpe y tiene calidad en el lanzamiento, incluso en los siete metros”, continúa. Eso sí, el técnico madrileño quiere evitar las comparaciones con el que ha sido ídolo de la afición canguesa, Dani Fernández. “No podemos exigirle desde el primer día que sea como él. Tiene mucho potencial, pero hay que ver cómo responde y nos ayuda”, señala. El punto clave de mejora de Dorado es la defensa. “Ahí tiene que aportar un poco más, porque con su envergadura nos puede aportar tanto en posiciones exteriores como en el avanzado de un 5.1”, valora Moyano.

El exjugador del Logroño es un extremo izquierdo de 23 años y 1,93 de estatura

Por su parte, el jugador se mostró muy satisfecho por su incorporación al Cangas y explicó las razones de su fichaje en que “me causaron una primera impresión muy buena. Han hecho un año increíble con un gran entrenador y una buena plantilla. Yo acababa contrato, estaba a la espera y cuando Nacho llegó con la oferta me convenció”.

El hecho de que tanto Moyano como el club sean especialistas en formar a jugadores jóvenes fue otro de los motivos que lo inclinó a dar el sí. “Es un plus, porque es algo que te ayuda mucho, y si tienes la confianza del entrenador es fácil”, afirma. Por si fuera poco, el factor O Gatañal también ha tenido peso en su decisión. “Ya tenía ganas de poder disfrutar de una afición tan increíble como la del Cangas. En los dos partidos que jugamos allí era alucinante cómo animaban”, recuerda.

En Cangas confía en poder tener la regularidad que le faltó este año. “Al llegar de Benidorm me costó adaptarme al juego del Logroño, y este año estuve fuera del equipo un mes por una lesión de rodilla, me costó entrar y Rubiño acumuló muchos minutos jugando bien. Después estuve otras tres semanas parado y no conseguí continuidad. Pero sí creo que he jugado bastantes minutos”, relata. Rechaza la presión de sustituir a un Dani Fernández al que considera “uno de los mejores extremos de la Liga. Cada uno tiene sus características y yo he de hacer mi juego. Él tiene una gran muñeca, la mía no es mala y sí tengo más lanzamiento exterior por la altura. Intentaré hacerlo lo mejor posible”.

Moyano destaca de su nuevo pupilo su talento y buena finalización

Del equipo que está formando el Cangas se muestra contento a pesar de las bajas. “Dani ha hecho dos años increíbles y se ha ganado el puesto en la absoluta, así que intentaré que no se note mucho. Y David Iglesias es otra baja importante, pero creo que la podemos solventar bien con el fichaje de Juan del Arco”, razona.

Dorado disputará ahora la Copa Asobal con el Logroño antes de coger vacaciones e incorporarse al Frigoríficos para la pretemporada.

Pivote y lateral para completar las llegadas

No parece que vaya a ser un verano de excesivos movimientos en la plantilla del Frigoríficos del Morrazo, o al menos esa es la intención de los máximos rectores del club y del cuerpo técnico. La idea inicial es la de cubrir las tres bajas que se han producido –Asensio, Dani Fernández y David Iglesias– y completar el equipo con un primera línea a mayores para tener mayor profundidad de banquillo. De este modo, a las llegadas ya confirmadas de Dorado y Del Arco se unirían, en principio, únicamente dos jugadores más.

Las posiciones que se quieren cubrir son las de pivote y lateral izquierdo. Y es que la intención es que Juan Del Arco no ejerza como un sustituto puro de David Iglesias, sino que actúe más como central. De este modo, se aspira a contratar a un lanzador de distancia para completar el puzle de Nacho Moyano.