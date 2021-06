“Nos ha faltado fondo de armario”

Todavía dolido por la eliminación pero reconociendo la justicia de la victoria del Estradense. Así se muestra Jorge Otero días después de haber puesto punto y final a una temporada complicada en la que el cuadro cangués ha ofrecido su mejor cara y ha estado peleando por el ascenso a la Segunda RFEF. El técnico de Nigrán descansa ya a la espera de conocer su futuro –aún no ha hablado con el club– y valora un año atípico, con múltiples parones, y en el que echó de menos algo más de gasolina en la recta final, así como un mayor fondo de armario en su plantilla.

“Quizás suspendimos el examen final, pero hemos pasado de curso”. Con esta metáfora resume Jorge Otero la temporada del Alondras.

– La suerte les dio la espalda en el momento más importante de la temporada, con ese gol en el 90.

– La suerte, que no estuvimos bien, el haber llegado un poco justos, la lesión de Brais y otros detalles. No es solo un aspecto, sino la suma de todo. Y tampoco creo que fuésemos tan contundentes como lo habíamos sido anteriormente.

– Lo que queda claro es que el Estradense es su bestia negra. Tres derrotas y un empate en sus cuatro últimos enfrentamientos.

– Ya sabíamos que era un rival complicado, que hace muy bien las cosas y que cuenta con buenos futbolistas. No hizo nada que nos sorprendiera, pero nosotros no estuvimos demasiado bien, no tanto en ocasiones, donde anduvimos parejos, sino que parecía que ellos estaban un poco más metidos. Había mucha distancia entre líneas y no pudimos corregirlo. Ganaron y no hay nada que objetar porque creo que han sido mejores.

– Con todo, la valoración de la temporada debe de ser positiva, más si cabe si se tiene en cuenta que equipos como Barco o Ourense CF no han llegado hasta aquí.

– Sí, sí, y ya se lo dije a los jugadores. El trabajo del equipo ha sido fantástico, dejando por debajo a escuadras que por presupuesto y plantilla tenían que estar por encima. Nosotros en diciembre nos debilitamos, porque se fueron tres jugadores y solo llegó Samu, un chico recién salido de juveniles. No es una disculpa, sino la prueba de que el equipo hizo un gran esfuerzo. Nuestra medida es que se lesiona un central y acaba jugando ahí el mediocentro titular. Estamos satisfechos, y aunque hemos suspendido el examen final para nota, sí hemos pasado de curso.

– Ha sido un año plagado de dificultades, con dos confinamientos, múltiples parones y una maratón de partidos.

– Ha sido un año atípico, con múltiples problemas que el equipo fue solventando, con partidos en miércoles en los que hubo una implicación total del equipo. Había ganas de hacer algo importante y pelear hasta el final, pero no nos dio para ello.

– La plantilla se quedó muy reducida. La lesión de Brais, Firi se perdió todo el inicio, la salida de Arnosi, Manu García y Agujetas...

– Sí, pero los que estuvimos fuimos a la guerra y conseguimos hacer un equipo solvente, fuerte, con una implicación absoluta de los veteranos, y con los jóvenes queriendo aprender. Hubo mucho trabajo y tensión, soportables porque el equipo quería e iba. No hubo una sola queja en todo este tiempo.

– ¿Qué le ha faltado al equipo?

– Yo creo que un poquito más de fondo, un par de jugadores más. La lesión de Brais nos afectó, igual que los problemas físicos de Mauro. El pequeño pero fue la falta de profundidad de plantilla.

– La buena noticia de la temporada ha sido la eclosión de Brais y Diego, la recuperación para Tercera de Manu Santos o la apuesta por Cacheda.

– Sí, todos ellos son jugadores que se han revalorizado y que serán importantes en el futuro. Y en los juveniles hay chicos que vienen pisando fuerte.

– La regularidad del equipo ha sido uno de sus fuertes, con muy pocas derrotas.

– La sensación de los últimos partidos del playoff es que nos faltó un poco de gasolina , pero hasta entonces el equipo ha sido muy regular, siempre creyendo y sintiéndose importante. La regularidad ha sido uno de los aspectos más positivos.

– Otro es el rendimiento defensivo. El equipo ha tenido altibajos en ataque, pero en defensa siempre se ha mostrado muy sólido.

– Es un aspecto en el incidimos por ser importante para hacer una buena temporada y cumplir objetivos. El equipo ha sido contundente y siempre ha creado dificultades a los rivales.

– ¿Y qué se puede decir de su futuro?

– No hemos hablado nada todavía. No sé la idea que tiene el club.