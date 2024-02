El Arosa perdona en exceso al Polvorín

No jugó un mal partido el Arosa, pero el equipo arlequinado volvió a repetir los problemas que tiene con el gol en algunos encuentros, en los que es incapaz de marcar pese a crear un buen puñado de ocasiones. Ayer las tuvo, pero Fernando, el meta guineano del Polvorín, hizo varias paradas de mérito y, cuando los delanteros locales consiguieron superarle, no tuvieron puntería. Enfrente, el Arosa se encontró a un Polvorín que tiene las virtudes y defectos de todos los filiales: gran técnica, buen toque de balón pero que acaba cometiendo algún error que, en su caso, ayer no pagaron.

Los primeros diez minutos, los lucenses sorprendieron a los locales presionando muy arriba para robar rápido y plantarse ante Manu Táboas. Del Polvorín sería la primera ocasión en un disparo de Jorgito, a la que respondería Borja con un tiro cruzado que atrapó Fernando. El Arosa ajustó sus líneas, especialmente en el centro, y comenzó a inclinar el campo hacia la portería de Fernando. Un cabezazo de Sylla se fue fuera por muy poco y Santi Gegunde no acertó a rematar un balón suelto en el área que despejó el meta guineano.

Rubo se lamenta de una ocasión fallada durante el parrtido. / Iñaki Abella

A pesar del estado del terreno de juego, el Arosa combinaba muy bien para llegar con peligro, lo hizo en el 17, en una bonita jugada que culminó con centro de Leonardo y un cabezazo de Sylla que se fue fuera por poco. El Polvorín parecía diluirse y solo conseguía crear algo de peligro a balón parado ante una defensa que se estaba mostrando muy solvente.

La ocasión más clara sería para el Arosa en el minuto 34, en una transición rápida en la que Iñaki filtró un balón que dejó solo a Borja solo ante Fernando. El delantero superó al portero, pero quedó un tanto escorado, y su disparo a portería fue interceptado por un defensa. El propio Borja, un minuto después, controló un balón en el interior del área, disparó abajo y Fernando sacó una mano espectacular para evitar el tanto.

En los últimos instantes de la primera mitad, los visitantes despertaron y comenzaron a devolver los golpes. Lo hizo Jorge en el 39, obligando a Manu Táboas a intervenir, mientras en la portería contraria, Concheiro lanzaba a Leonardo para que se plantase solo ante Fernando, pero el jugador del Arosa no conseguía superar al meta y estrellaba el balón contra su cuerpo. Un error en la marca en la última jugada del encuentro estuvo a punto de costarle un gol a los locales. La defensa permitió que Lizancos rematase solo en el segundo palo un córner, obligando a Manu Táboas a meter una mano salvadora

Sylla disputa un balón con Rosón durante un lance del partido de ayer. / Iñaki Abella

La segunda mitad fue una lucha de los jugadores de los dos equipos por mantenerse en pie a causa del pésimo estado del césped. El encuentro se convirtió en un intercambio de transiciones de un área a otra en el que el Arosa siempre parecía ir por delante, pero no conseguía anotar. Al igual que en varios momentos de la primera mitad, los locales inclinaron el campo, pero no conseguían crear ocasiones claras de gol por las imprecisiones finales. A esas imprecisiones se unía la degradación del campo que, con la lluvia que azotaba Vilagarcía, se iba embarrando cada vez más. A balón parado, el Arosa también se quedaba cerca de anotar. Ocurrió en el 57, a la salida de un córner en el que Borja y Martín Sánchez no consiguieron embocar el balón.

El Polvorín llegaba poco, pero también conseguía hilvanar jugadas de peligro, como un disparo de David Rosón que se fue lamiendo el palo de la portería de Manu Táboas. Al Arosa le faltaba rematar la faena de un partido en el que había sido mejor, incluso en el correcalles en el que se convirtió el encuentro en la segunda mitad, pero había sido incapaz de aprovechar sus ocasiones. Fernando volvería a ser clave en el 78, al atrapar un disparo cruzado de Rubo. El meta guineano volvería a salvar a su equipo en el descuento en un disparo a bocajarro de Concheiro, que desvió cuando se cantaba gol en las gradas.

Tanto perdonar estuvo a punto de pagarlo muy caro el Arosa en el 93. Una gran jugada de la delantera visitante dejó a Lansade solo ante Manu Táboas, pero el toque sutil del delantero se estrelló en el palo de la portería local y certificaba una igualada que no deja satisfechos a los locales.

Luisito charla con su cuerpo técnico durante el partido de ayer. / Iñaki Abella

“Era muy difícil jugar como estaba el campo”

El técnico del Arosa, Luisito, lamentaba al término del encuentro de ayer la situación en la que se encontraba el campo, que hacía “muy difícil jugar”. Pese a ello, su equipo lo intentó pero el técnico mantiene que “los equipos que exponen menos se ven favorecidos por este campo, porque acabar bien las jugadas es muy difícil y hoy nos ha perjudicado mucho; esta imagen no es nada buena”. Luisito también lamentó que “jugamos contra un equipo que no quería jugar, pero que, en el minuto 93, mandó una al palo; eso es lo triste del fútbol, como perdones como perdonamos nosotros, el rival te llega una vez y no te marca de casualidad”. El técnico arlequinado recuerda que “en la primera mitad fallamos tres goles cantados y en la segunda otros dos”. A pesar de la igualada, los arlequinados se mantienen en la tercera plaza de la clasificación.