Hay que romper (a veces) la burbuja del "fútbol de salón"

Hay una clase de partido que al Celta no le gusta jugar. Porque no sabe, porque no quiere (espero que no) o porque no se siente preparado emocionalmente para afrontarlo. En Vitoria le tocó uno de estos y eligió no presentarse. El Alavés le puso una intensidad a su juego que el Celta es incapaz de igualar y cuando los partidos van por ese camino los vigueses, desde hace mucho tiempo, se apartan a un lado. Son muchos los precedentes y tiene poco que ver con el inquilino del banquillo. Tiene más que ver con el perfil del futbolista que se ha elegido en Vigo desde el último ascenso y que, pese a las evidencias, pocas veces se ha corregido. Solo Berizzo insistió mucho en aquello de “la calidad física”. Y el problema es que seguimos sin verlo. Minutos después de la aberración de partido en Vitoria Iago Aspas hablaba del Alavés como de un equipo que solo buscaba el balón largo y la segunda jugada. Nos equivocamos creyéndonos más limpios y guapos que el resto. El Alavés le puso más ansia, pero además fue mejor con la pelota, más ambicioso, más profundo, más ordenado, más inteligente…infinitamente mejor en definitiva. No querer verlo y quedarnos en nuestra burbuja del puñetero “fútbol de salón” es hacerse trampas.

Giráldez no te deja indiferente con sus decisiones. Te mantiene en constante tensión porque sabes que cuando asome la alineación del Celta te vas a llevar de forma inequívoca alguna sorpresa. Sucede desde que el porriñés accedió al cargo. En este reportaje hacemos un pequeño análisis de las decisiones que atañen a la defensa, donde los cambios han sido constantes hasta precisamente este fin de semana en el que sí repitió a los tres centrales del partido anterior.

Lo malo que tienen las resacas felices en el deporte es que duran muy poco. Al día siguiente uno ya tiene que romperse la cabeza para poner en marcha la temporada siguiente para volver a disfrutar de otra resaca efímera. Es el ciclo de la vida en este mundillo. En esas están los técnicos/directivos del Celta Zorka Recalvi que al día siguiente de conseguir la permanencia en la máxima categoría ya comenzar a esbozar lo que puede ser el equipo de la próxima temporada. La idea es hacerse más grandes y más fuertes (con centímetros y peso) y a ser posible conseguir la renovación de Musa, jugadora clave a la que le lloverán ofertas después de su gran temporada. Ojalá ya se sienta embrujada por la ciudad y quiera seguir entre nosotros.

En este duelo emocional entre Porriño y Guardés por un sitio en las semifinales de la Liga les reconozco que ganó quien yo quería. Me apetecía que el proyecto del Porriño disfrutase de esta gloria relativa que las guardesas ya conocen. El equipo de Isma Martínez ya ha superado su techo histórico que era un quinto puesto logrado en tres temporadas diferentes. Jugarán con los sueños disparados contra el Elche en busca de un lugar en la final. Su triunfo es el de un proyecto cada vez más sólido, que crece desde el sentido común, bien integrado en la comunidad y con un importante trabajo de base. Gloria para ellas y para el Guardés que nos han regalado ciento veinte minutos de balonmano para enmarcar.

Historias irrepetibles

Esta semana vuelve el Giro y con él una cima legendaria: el Stelvio. Les juro que cuando Fiat sacó un coche con ese nombre me pareció razón más que suficiente para comprarlo. Lástima no tener el dinero para hacerlo. Porque el terrible paso que asciende a los 2.700 metros es uno de los grandes escenarios del deporte mundial. En la historia irrepetible de la semana recordamos su historia que arranca cuando Fernando I de Austria decidió unir una de las regiones de su imperio con Milán. Y construyeron una carretera escarpada y hermosa por la que en 1953 subieron por primera vez los ciclistas del Giro de Italia. Y Coppi fue el primero en someterlo. Un mito en otro mito.

Les dejo que seguramente estarán pendientes de las tribulaciones del presidente y de su decisión. Tenía que haber hecho un documental, como Griezmann, o un programa especial de televisión como Lebron, y emitirlo esta noche. Así la feria ya sería completa.

