Cristina Cantero. “Desde dentro, la sensación de disfrute en Navia es total”

Barcelona (10 victorias), Celta Zorka Recalvi y Spar Gran Canaria (9), con el Bembibre ya condenado, intenta escapar de la segunda posición de descenso. Se lo jugarán en tres jornadas. A las celestes, que concluirán la campaña ante el colista berciano, les beneficia el average particular con sus dos rivales. La entrenadora celeste, Cristina Cantero, analiza la situación.

–¿Echa cuentas? ¿Acepta que se echen en el equipo?

–No lo comento mucho. Les digo a ellas, y es también lo que me digo a mí misma, que son tres finales. Ahora mismo dependemos de nosotras y para seguir así hay que ganar. Es la cuenta más fácil, por decirlo de alguna forma. La sensación es que estamos bastante salvadas si ganamos dos de los tres. Pero no lo sé… Tal y como está Canarias, puede ganarlo todo igual que el Barcelona si da la sorpresa. Y a lo mejor incluso ganando uno también te salvas. Lo que tengo claro es que descendemos no ganando ni uno.

–La jerarquía de la liga está alterada. Ustedes ganan en Girona y compiten contra Zaragoza. Gran Canaria ha ganado cinco de los últimos seis partidos. Algunas cuentas antes claras ahora no sirven demasiado.

–Ese es el problema. El Barcelona, cuando no estaba bien, le ha ganado al Gernika en la prórroga. No lo sabes. ¿Podemos ganar uno de los dos partidos contra Jairis y Gernika? La teoría dice que no, que son más fuertes que nosotras. Pero si estamos al nivel de estos dos últimos partidos, sé que competiremos duramente. Luego hay otros muchos factores que influyen: faltas, acierto, lectura de partido… Tienes que estar ahí para pescar. Es la idea.

–En el planteamiento de la temporada era previsible sufrir así. Pero no habiendo ganado ya nueve partidos. El Leganés descendió el año pasado como penúltimo con ocho.

–Te trastoca más cuando ganas a Canarias, te pones a tres más average y tienes la sensación de haber dado un paso de gigante. Y ese paso se ha reducido muy rápido. Quizá eso nos ha hecho un pelín más de daño. Pero sabíamos que nos la íbamos a jugar hasta el final. Es verdad que en los últimos años nadie ha descendido con diez victorias; sí con nueve y algún average. Será un descenso duro. Al que le toque habrá remado mucho y habrá cumplido algunos objetivos. Pero cada liga es un mundo y hay que adaptarse a lo que viene. Se necesita tener la cabeza fría. Lo normal era que llegásemos a esta situación; tal y como empezamos, hasta dudamos si estaríamos vivas en las últimas jornadas. Y a jornada 28 dependemos de nosotras mismas. Hay que valorarlo y preparar las tres finales como corresponde.

–Igual lo que no entraba en los cálculos era competir contra un equipo con Cruz y Ginzo y otro con Ndour.

–Las plantillas de unos y otros son muy diferentes. Pero cuando le preguntas en la intimidad a un entrenador, cada uno te cuenta sus males: presupuesto, composición de plantilla, problemas internos, lesiones… En Canarias, por ejemplo, decidieron gastarse la pasta hacia el final de temporada y cambiar toda la plantilla. El Barcelona ha tenido mil problemas. Nosotras, dentro de lo que cabe, también con nuestros problemas, hemos ido a más. Hemos sido capaces de competir en muchos partidos. Espero que eso que hemos ido formando salga en estos tres últimos.

–Pocos reproches al juego de su equipo.

–Nos ha faltado durante un tramo de la temporada competir mejor fuera de casa. Pero me quedo con muchas cosas positivas, pase lo que pase: nuestro público, el crecimiento del equipo, sobreponerse a las ausencias de Celeste, Robin o Anne, no depender de nadie en absoluto. Creo que todas las jugadoras son hoy mejores en conocimiento del juego, en ser profesionales, en la progresión de jóvenes como Haidara o Elba… Ante el Zaragoza nos faltó gasolina en los últimos ocho minutos. Fueron dos partidos seguidos, con Celeste volviendo de una neumonía. Le costó la vida. Implica desgaste para las demás. Y ante un rival con una plantilla tan larga sufres. Todo está siendo bastante positivo, pero los ojos se fijan en conseguir el objetivo. Hay que ir a por ello y no pensar que está hecho.

–¿Cómo llega su equipo física y mentalmente a estas tres últimas jornadas?

–Celeste aún estaba con molestias musculares ante el Girona, tras haber estado parada. Anne tenía muchísimas molestias e hizo un esfuerzo en Girona. Haidara tiene problemillas. Parece que van mejor y espero recuperarlas al cien por cien. Necesitas que la plantilla esté sana para sacarle el máximo provecho.

–Los llenazos en Navia debieran ser el gran legado a conservar, incluso aunque se descienda.

–Yo lo he valorado así. En el club, internamente, hemos comentado que el clic quizá fue la fase de ascenso; ver ya baloncesto de buen nivel y a la gente disfrutar. A partir de ahí no lo hemos perdido. Cada vez van más aficionados y no es sólo eso, sino el ambiente que se vive. Fuimos a Vitoria, a una pabellón precioso como Mendi. Había 2.000 personas, pero no había ruido, no se escuchaba nada. El ambiente que se vive en Navia con 1.900 está siendo espectacular. Juro que desde dentro la sensación de disfrute es total. Ojalá que eso no se pierda.