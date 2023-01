“Tengo muchas ganas de que Vigo vuelva a competir en Liga 1”

El Celta Zorka Relcavi se quedó escaso en el perímetro desde que Laura Prats se rompió el ligamento cruzado en pretemporada. Con el mercado agotado en esa época, el director deportivo celeste, Carlos Colinas, decidió esperar pacientemente su oportunidad. Alejandra Sánchez es la pieza que completa el puzle. La murciana, esencial en el ascenso del Jairis la pasada temporada, no estaba disfrutando de minutos en Liga Endesa. Lo propio de sus 20 años. Ha renovado hasta 2024 y ha llegado cedida a Vigo en su primera experiencia fuera de casa.

–Un día está en su ciudad natal, Murcia, en el Jairis y en Liga 1; al día siguiente, en el Celta, en Vigo y en Liga Challenge. ¿Cómo asimila esta primera mudanza en su carrera?

–Me costó mucho tomar la decisión. Sabía que salir de casa me costaría mucho por mi familia, mis amigos, mi ciudad… Pero una vez que el Celta se interesó por mí, cuando hablé con Carlos y Cristina (Colinas y Cantero, director deportivo y entrenadora celestes), me quedé superconvencida de que tenía que salir. Es una muy buena oportunidad para mí. Son tres meses en los que solo tengo que disfrutar. Siempre había visto al Celta como un club referente, superchulo. Y estoy muy contenta por poder formar parte de este equipo.

–Siempre ha sido protagonista en sus equipos, incluyendo incluso el Jairis en el ascenso de la pasada temporada. Es la primera vez que ha tenido que asimilar un rol secundario, de escasos minutos… ¿Lo ha entendido como parte de su crecimiento o le ha generado dudas?

–Yo, en verano, sabía que podía pasar perfectamente. Soy una jugadora joven. Mi momento de tener minutos en Liga Endesa no iba a ser este año. Sabía que tenía que trabajar mucho. Creo que progresivamente se podían ir asumiendo esos minutos. Tengo que mejorar en la Liga Challenge, ser más dominante aquí y formar parte de la Liga 1 próximamente. Tengo contrato el año que viene, pero posiblemente todavía no sea un sitio para mí, para jugar muchos minutos al baloncesto.

–Ya ha demostrado que es capaz de desempeñar un papel clave en Liga Challenge. La duda surge sobre su incorporación a un proyecto en marcha y que sea su primera salida del hogar. ¿Cómo cree que será su adaptación?

–Por experiencias que he tenido en verano con la selección o con mis propios equipos, como cuando cambié en Murcia de la UCAM al Jairis, espero adaptarme rápido, fácil y bien. Es una plantilla superjoven. Todas tenemos la misma filosofía. Espero poner de mi parte mucha actitud, muchas ganas, y que me cueste lo menos posible. Esa es mi intención. Sé que tengo mucho que trabajar y por hacer. Creo que el equipo me necesita y quiero dar lo mejor.

–De alguna manera cubre la ausencia de Laura Prats, que se rompió el cruzado en pretemporada; no lo que ella aportaba sino lo que imaginamos que hubiera podido aportar. No sé si es una situación cómoda.

–Cada una entiende su baloncesto y sabe lo que tiene que hacer. Laura tiene un perfil más de atacar; yo, más de tiro exterior. Hay un poco de diferencia. Espero dar la energía que Laura tiene. Yo he competido contra ella otros años. No quiero compararme, pero espero poder ayudar al equipo como ella hubiera hecho.

–¿Cantero y Colinas le han aclarado qué esperan de usted?

–Ellos no me han fichado por ser una estrella ni mucho menos. Me han dejado claro que aquí soy una más. Me tengo que ganar los minutos, me tengo que esforzar. Al final vengo a aprender, a madurar como jugadora. Nadie me va a regalar nada. Es cierto que confían en mí, que me van a dar muchas oportunidades y eso es lo que espero de aquí. Pero sé que lo tengo que ganar yo.

–¿Cómo analiza la situación del Celta en Liga Challenge?

–He seguido la temporada bastante. La Liga Challenge me parece muy interesante y el año pasado la disfruté muchísimo. El Celta está haciendo muy buen trabajo. La derrota contra Paterna ha podido cambiar un poco el nivel en que está pero confío en que el equipo vaya poco a poco mejor. No hay ningún favorito. Puede estar por ahí Ferrol, pero creo que no tenemos nada que envidiarle a nadie. Vamos a competir como si fuéramos nosotras las primeras.

–Esta es una camiseta histórica y aunque no existe presión al respecto, sí un deseo larvado de regresar a la máxima categoría. ¿Lo está respirando ya?

–Vengo de un club también bastante histórico, pero en el que queríamos estar por primera vez en Liga 1. No teníamos esa presión de tener que volver. Pero es verdad que tengo muchas ganas de que Vigo vuelva a competir en Liga 1. Ojalá vuelva a traer otro ascenso. Me encantaría, desde luego. No siento esa presión todavía, acabo de llegar y no sabía que tenían tanto deseo de querer estar ahí. Pero si es así, intentaré lograrlo.