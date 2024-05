El Primero de Mayo clama por trabajo digno y seguro

Pleno empleo, reducción de la jornada laboral y mejores salarios. Esos fueron tres de los pilares sobre los que se sustentó la movilización que este miércoles 1 de mayo, como se repite cada año con motivo del Día Internacional del Trabajo, acogieron las principales ciudades del mundo. En un evento de nuevo fragmentado en Galicia, en el que los principales sindicatos con representación realizaron dos marchas separadas y prácticamente paralelas, las movilizaciones también se centraron en demandar un trabajo digno y seguro, teniendo muy presente el gran incremento de la siniestralidad laboral que ha registrado en especial la provincia de Pontevedra estas últimas semanas.

En el caso de Vigo, el primer bocinazo sonó a las 11.30 horas en el cruce de la Vía Norte con Urzáiz, donde arrancó la manifestación convocada conjuntamente por UGT y CC OO para “defender o gañado ata agora e continuar avanzando en novos retos laborais e sociais”. La lluvia no impidió que cientos de personas se reuniesen en ese punto para partir hasta Montero Ríos. Al grito de “viva a clase traballadora”, equipados con toda clase de banderas, globos y paraguas, cómo no, numerosos ciudadanos, afiliados y representantes defendieron el “sindicalismo de clase” como un elemento “transformador” en un contexto “convulso” en el que urge “amortecer o impacto da inflación sobre o poder adquisitivo”.

El Primero de Mayo resiste a la lluvia y marcha en Vigo por el pleno empleo / Ricardo Grobas

Una vez pasados los minutos de cortesía, los manifestantes comenzaron a marchar al ritmo de las gaitas, panderetas y tambores que marcaban el paso de los asistentes. Precedidos por un gran autobús color rojo, proclamas como “Violencia é non chegar a fin de mes”, “Que viva a loita da clase obreira” y “Obreiro se non loitas ninguén te escoita” resonaron con fuerza en el centro de la ciudad olívica. También otras como “Accidentes laborais, terrorismo patronal”, en recuerdo de la enorme oleada de siniestros laborales que recientemente ha sobrecogido a la provincia.

No ha sido la única crítica vertida públicamente por la falta de seguridad a la que, conforme denuncian CC OO y UGT, se ven expuestos los trabajadores. “Non máis mortes nos centros de traballo”, se escuchó también, así como otros cánticos más duros dirigidos a la patronal en materia salarial como “Vaia merda de salario que nos paga o empresario” e incluso “O capitalismo é o terrorismo”.

Parte de los manifestantes también elevaron su voz para reclamar un convenio laboral “digno” para las oficinas y los despachos de Pontevedra, secundando la protesta general con pancarta propia. A lo largo de esta movilización coincidieron rostros conocidos como Elena Espinosa, teniente alcalde del Concello de Vigo; el delegado de Zona Franca, David Regades; o la senadora Carmela Silva. Desde CC OO calcularon que entre 3.000 y 4.000 personas secundaron la convocatoria, una cifra de participación corroborada por UGT.

Decenas de personas en la marcha de la CUT. // CUT / jorge garnelo

En la lectura del manifiesto, ambos sindicatos hicieron hincapié en su esfuerzo por acabar con el paro. “Todos os traballadores temos dereito a un proxecto de vida”, señalaron sus representantes. También incidieron en la necesidad de “subir os salarios” y “chegar á igualdade efectiva entre homes e mulleres”. “Non podemos traballar en espazos con acoso. Non nos esquecemos da compañeira Carmen Fernández que ía a bordo dun barco do CSIC e non sabemos o que aconteceu”, añadieron sobre el caso, avanzado y documentado por este periódico desde su inicio.

De igual manera, los sindicatos recordaron los conflictos de Vitrasa, Ambulancias do Atlántico o Madera Fiber, la antigua planta que Faurecia tenía en O Porriño; la cercanía de las próximas elecciones europeas de junio y la importancia de “votar aos partidos que escoiten ó pobo e non aos que nos queren utilizar”; y el papel que debe jugar la UE “para parar as guerras e xenocidio de Palestina”.

Prácticamente al mismo tiempo que culminó la protesta convocada por CC OO y UGT tenía lugar la lectura del manifiesto del sindicato nacionalista CIG, cuya movilización comenzaba a las 12.00 horas en A Doblada y acababa ante El Sireno bajo el lema “Traballo digno. Pola paz e a soberanía dos pobos. Contra o imperialismo”. Alberto Gonçalves, secretario comarcal da CIG de Vigo, empezó su discurso dirigiéndose también al pueblo palestino: “Unha poboación inocente que vé como é arrasada polas bombas e pola fame en pleno século XXI e coa chamada Comunidade Internacional cruzada de brazos”.

“Fronte ao belicisimo imperialista expresamos a nosa determinación por empuxar a paz e o respeito á soberanía de todos os pobos”, dijo, para acto seguido enfocarse en su campaña del 1 de mayo, “centrada na reivindicación do traballo digno fronte a crecente precariedade laboral e o empobrecemento dos salarios”.

El Primero de Mayo clama por trabajo digno y seguro / jorge garnelo

Gonçalves criticó la Reforma Laboral acometida por el Gobierno central, que a sus ojos no ha recuperado “os dereitos que nos foran roubados”. “Unha reforma laboral á que se suma o fomento dos ERTE permanentes, a continuidade das desigualdades de xénero e a extensión dos baixos salarios, mentres a patronal dispón de máis mecanismos legais para empeorar as nosas condicións laborais e salariais”, abundó. Según censuraron en el acto de la CIG, que estima que acudieron 7.000 personas y entre ellas la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el portavoz municipal del partido en Vigo, Xabier P. Igrexas, y la eurodiputada Ana Miranda, todas estas cuestiones han dado como resultado “unha clase traballadora empobrecida, que ve como se institucionaliza a estabilidade e a pobreza laboral”. A la ciudad también se refirieron desde el sindicato para denunciar que permanece “en plena situación de emerxencia laboral, social e produtiva” con 7.400 empleos menos de los que había en 2009.

Con relación a la alta siniestralidad laboral, recordaron que únicamente en lo que va de año son ya 13 los trabajadores gallegos que han fallecido en sus puestos de trabajo: la mayoría de la provincia de Pontevedra. “Son a expresión máis aguda e dolorosa dun drama, o da sinistralidade laboral no que Galiza estamos á cabeza de todos os territorios do Estado. Non son mortes naturais, nin inevitábeis. Son a consecuencia da falla de seguridade laboral. Unha realidade que golpea de maneira moi dura a nosa comarca, con varias mortes nas últimas semanas e que se fai sentir especialmente nas actividades industriais como o sector naval”, resaltaron. “Temos que dicir alto e claro que non queremos máis minutos de silencio, nin mensaxes de condolencias polas mortes de traballadoras e traballadores”, sentenciaron.

La Policía Local de Vigo, por su parte, cifró en 3.000 las personas que secundaron la manifestación de UGT y CC OO, 2.500 la de CIG y 500 la de la Central Unitaria de Traballadoras (CUT), que también volvió a salir a la calle este Primero de Mayo en Vigo para “recuperar la esencia” de una fecha en la que reivindicar “dignidad y derechos”; “una fecha en la que el sindicalismo combativo tiene que mostrar en las calles que existe, porque solo así somos quien de transformar la realidad social”, subrayaron. “Nuestra propuesta es la construcción del individual dentro del colectivo, la clase trabajadora no es una suma de egos, sino uno “yo” colectivo: somos yo porque somos nosotros”.