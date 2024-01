El parking gratuito de A Ramallosa duplica usuarios en sus dos años de actividad

El aparcamiento público y gratuito de A Ramallosa se consolida en beneficio de los conductores, a los que evita los eternos rodeos por las calles del entorno en busca de una plaza para dejar el coche, y de los comerciantes, a los que facilita la afluencia de clientes. Lo confirman los datos oficiales del Concello de Nigrán, que revelan que el número de usuarios se ha duplicado desde que reabrió sus puertas el 5 de enero de 2022 como servicio municipal hasta hoy. Ha pasado de una media de 250 vehículos diarios en los primeros doce meses a 500 de 2023. En total, han sido un total de 275.341 entradas de coches y motos en estos dos ejercicios.

El Ayuntamiento asumió su gestión en el arranque de 2022, tras renunciar a su gestión la concesionaria Estacionamientos Valle Miñor S.L. , que lo construyó en 2005 y lo explotó de 2007 a 2017 y que lo mantuvo cinco años cerrado por pérdidas económicas. Desde entonces, sus visitas no han dejado de crecer. Costó que se llenase al principio, pero ahora “a xente xa o coñece e vai directamente a él porque resulta moi cómodo para vir á Ramallosa, afórrase moito tempo e é gratis, o primeiro ano moitos aínda crían que era de pago”, explica el alcalde, Juan González. “O balance non poder ser mellor. Emprégao moitísima xente de xeito asiduo e nótase en todas as rúas da contorna coa proliferación de prazas baleiras, todo elo en beneficio do pequeno comercio ao animarse máis clientes a vir a Ramallosa, e tamén dos veciños, ademais dos usuarios da piscina porque está ao seu carón”, recalca sobre la instalación municipal ubicada en la Rúa Argonautas con horario de 8.00 a 22.00 de lunes a sábado.

Cuatro enchufes

El parking estrenará el próximo mes dos nuevos cargadores semirrápidos, de 7,4 Kw, también 100% gratuitos, que se sumarán a los otros dos ya existentes, por lo que cuatro de las 357 plazas estarán reservadas a turismos eléctricos.Se trata de una nueva medida del Ayuntamiento nigranés para potenciar los vehículos 0 emisiones entre los vecinos. Cabe recordar que el nigranés es el municipio de España con más electrolineras públicas, cuatro de ellas junto a la casa consistorial, gratuitas también, y otras dos junto al pabellón de Panxón y en Porto do Molle.

Las plazas de aparcamiento gratis de A Ramallosa se suman a las del “leiraparking” del centro urbano en la Rúa Vilameán. “Somos conscientes do importante que son para os núcleos urbanos as bolsas de aparcamento porque repercuten directamente no pequeno comercio e na propia calidade de vida das persoas, polo que consideramos a reapertura deste parking da Ramallosa de xeito 100% público e gratuíto un dos grandes logros deste goberno”, incide el regidor.