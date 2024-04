La rotonda de Rande pierde las arrugas

Los miles de conductores que a diario transitan por la carretera N-552 entre Vigo y Redondela ya no tendrán que sortear socavones a su paso por la rotonda de Rande. El servicio de mantenimiento de la Demarcación de Carreteras del Estado procedió durante la madrugada de ayer al asfaltado integral de esta glorieta de acceso a la autopista AP-9 en Cabanas (Trasmañó), tan solo una semana después de que FARO DE VIGO denunciara las numerosas quejas de los usuarios por el peligro que suponía para la circulación ante el importante deterioro que presentaba la capa de rodadura.

La actuación fue confirmada el pasado sábado por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y la alcaldesa, Digna Rivas, que anunciaron que los trabajos de asfaltado se realizarían durante la madrugada del lunes para minimizar las molestias a los conductores y, al mismo tiempo, garantizar unas condiciones meteorológicas adecuadas. Y como estaba previsto, las máquinas se presentaron puntuales en el domingo a última hora para arrancar unos trabajos que se prolongaron hasta el amanecer. Sobre las 9.30 horas los conductores ayer ya estrenaron el nuevo asfalto, una actuación que se realizó sin incidencias excepto entre las 7.00 y 7.45 horas en el que se produjeron algunas retenciones por el desvío del tráfico. Los trabajos sobre la calzada anularon la glorieta, dejando inutilizada la mitad de su superficie y dirigiéndose el tráfico por la otra mitad, en la que se habilitaron dos carriles, uno para cada sentido.

La rotonda de Cabanas tras ser asfaltada, ayer por la mañana. / RICARDO GROBAS

Al estar anulado el cambio de sentido en la rotonda, los usuarios se vieron obligados a dar un rodeo hasta el Alto de la Encarnación en Chapela o a continuar por la carretera nacional hacia Redondela hasta buscar algún punto habilitado para el giro.

Disculpas públicas

Losada pidió disculpas a los usuarios de la N-552 por el mal estado del firme que padecieron en esta intersección durante varios meses, sobre todo tras los últimos temporales, que dejaron la calzada llena de baches y socavones. “Estamos facendo un gran esforzo en conservación por recuperar os efectos dos recortes do período negro en conservación que podemos situar entre 2011 e 2018, pero as necesidades en toda a rede provincial son substanciais”, señaló el subdelegado del Gobierno. No obstante, Losada recalcó que el estado de esta rotonda, con una importante intensidad de tráfico diario, era una prioridad que tocaba atender “polo que todas as queixas que se teñen producido estaban perfectamente xustificadas”, puntualizó.

El bacheado suponía un peligro para los vehículos, que obligaban a los conductores a realizar maniobras para sortear los agujeros con cambios de carril entre el exterior y el interior, provocando situaciones de riesgo casi a diario. Además del mal estado también generaba un riesgo importante, sobre todo para motoristas y ciclistas, la gravilla suelta que se acumulaba en la calzada por el deterioro del firme. Unos problemas que parecen por fin ya resueltos.

