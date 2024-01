Avelaíña relanza la figura del “asistente personal” para 25 usuarios del Val Miñor

Las barreras a las que se enfrenta a diario una persona con una enfermedad mental, del tipo que sea, son invisibles. Lo que parece sencillo para algunos, puede convertirse en una odisea para quien tiene un trastorno mental del tipo que sea. Es por ello que la asociación Avelaíña ha relanzado la figura del asistente personal en la comarca del Val Miñor con un programa pionero financiado por el Concello de Nigrán, Vivindo saúde, que busca lograr la autonomía e integración social de los usuarios beneficiarios del mismo.

El alcalde, Juan González, y la concejala de Bienestar Social, Bibiana Peixoto, visitaron el centro de Avelaíña para conocer de primera mano todo el trabajo que realiza la asociación dentro de este programa que financia el Concello con 20.000 euros. Así, el objetivo de esta iniciativa, integrada en el programa de gobierno “Un Nigrán para todos”, que arrancó en marzo, es el de, a través de un “asesor personal”, prestar apoyo a un total de 25 usuarios de la comarca con trastorno mental grave, para que ganen autonomía gracias a trabajar en patrones de conducta claves para su vida diaria, como puede ser hacer la compra, manejar dinero o medicación o utilizar el transporte público. Paralelamente, también se ven beneficiados sus familiares directos, 72 en total, que ven así aliviada su sobrecarga de cuidados.

Dicho servicio que ofrecen el Concello de Nigrán y Avelaíña “no tienen nada que ver con la ayuda a domicilio”, apuntan. “La persona a la que acompaño es la protagonista, no una mera receptora del servicio. Si no saben cocinar le enseñamos; si no se organizan para hacer la compra, le mostramos cómo hacer una lista o le acompañamos al supermercado, al banco o a realizar una gestión administrativa”, explica Leticia Viéitez, educadora social, contratada específicamente para este programa.

“Estamos especialmente orgullosos de financiar este tipo de proyectos porque mejoran la calidad de vida de las personas que lo tienen más difícil y de su entorno, y, paralelamente favorecen su integración, por lo que no dudamos en otorgar esta ayuda directa cuando nos presentaron el proyecto”, explica el alcalde, Juan González, haciendo hincapié en que “que Nigrán sea un Concello saneado económicamente sirve para financiar proyectos como Vivindo saúde”.