Diez bodegas descorcharán sus vinos en la Fiesta del Espumoso de Salvaterra

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el Concello de Salvaterra se adelanta a las celebraciones con la Fiesta del Vino Espumoso D.O. Rías Baixas, cuya novena edición tendrá lugar los días 2 y 3 de diciembre. Como en años anteriores, será en el recinto amurallado, bajo una carpa que albergará a los protagonistas del evento: los espumosos.

En total serán diez las bodegas participantes que ofrecerán sus vinos espumosos, acompañados por tapas variadas como ostras, empanada, mejillones o embutidos; postres como filloas, chocolates o turrones y café. “Una fiesta que está punto de celebrar los diez años y que mantiene la misma filosofía, poner en valor los vinos espumosos de nuestra comarca, un producto que año a año va ganando adeptos”, valoran desde el Concello.

Además de vino y gastronomía, este año destaca un amplio cartel musical para amenizar la fiesta. Así, actuarán Urbano Cabrera, La Comisaría, Somoza Trío, Manuel Madarnás, Demasiadas Luces y Pocas Sombras, Broke Acustic Covers, Hanna Fikirte, Candela Fernández y Nacional 81.

Coloquio

La inauguración tendrá lugar el sábado 2 de diciembre a las 12.00 horas con la actuación a A.C. Pontenova y la apertura de los stands. Ese mismo día, as las 18.30 horas, habrá un coloquio sobre espumosos a cargo de Luis Paadín y Alejandro Paadín, Ambassadeurs du Champange de España y formadores homologados de cava. Además, tampoco faltará el tradicional degüelle de sable y brindis después del acto de nombramiento de los nuevos cofrades de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos, que será el domingo a las 11.30 horas.

Complementariamente a estos dos días de fiesta, el Concello ofrece una masterclass de conocimientos prácticos en la elaboración de vinos espumosos por el método tradicional impartido por Pedro Muñoz Gómez. Será el jueves 30 de noviembre, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas en la Casa do Viño de Salvaterra. La inscripción tiene un coste de 35 euros y se puede realizar llamando a los teléfonos 617 148866 o 636 757263 o escribiendo a museocienciavino@concellodesalvaterra.org. La fecha límite para anotarse es el 25 de noviembre.