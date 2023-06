El XVI Festival Alternativo Millo Verde de Redondela arranca hoy, a las 18.00 horas, con una amplia oferta de actividades culturales y deportivas que se desarrollará durante tres jornadas en la playa de Cesantes. La música será como en cada edición el eje central de esta cita, donde la diversidad de estilos y de procedencias han sido siempre la referencia del festival.

El cartel para la jornada inaugural lo componen cuatro bandas: Brazil Love Affair, Angry Zeta, Grima y Leopard DaVinci.

El viernes estarán Eskorzo, Rebeliom do Inframundo, The Fat Badgers, Legiana Collective, Xenderal, DJ Fermo y Vértebras, mientras que el sábado subirán al escenario Bia Ferreira, Francisco el Hombre, Trikosis, Jay-Roon & The Smoking Machines, Treintañeras cañeras, Zeltia Irevire, Superoito, Checkan, Brigada Sound, Trópico de Grelos y Peter Punk.

Una de las novedades de esta edición es el cobro de las entradas para acceder al recinto, pudiendo adquirirse a través de la web www.milloverde.org o en la propia taquilla. El precio del bono es de 20 euros y los pases por un día, 10 euros.

También habrá ciertas actividades de libre acceso como la sesión vermú y un obradoiro de cometas con material de reciclaje organizado por la asociación Artelixo, otro de elaboración de chapas impulsado por la asociación Paxaretas y animación de rúa con Peter Punk, además de puestos de artesanía y de gastronomía.