La Asociación Millo Verde celebrará este sábado la final de su tradicional "Concurso de Maquetas" de cara al festival que se celebrará en los días 1, 2 y 3 de junio. Un certamen que, por primera vez en sus dieciséis ediciones, estrenará formato de pago para dos de los tres días del evento, con un coste 10 euros por día, con la idea de mejorar los servicios ofrecidos y, en general, la experiencia de los asistentes.

El festival redondelano publicó ayer el enlace para la compra de los primeros abonos para los días viernes y sábado, cuyo coste asciende a 20 euros (más gastos de gestión). Con el reparto de las bandas por días, la Asociación avanza que también se podrán adquirir entradas por día.

De esta forma, el evento que tradicionalmente fue gratuito da este importante paso que responde a varias cuestiones.

Motivos

"O Festival Millo Verde foi medrando significativamente en tamaño e popularidade dende o 2007", explican, "aínda así, estre crecemento que se ven danto ano tras ano provocou unha reflexión importante respecto ao futuro do festival".

Así, desde la asociación concretan que se han encontrado con "varias problemáticas", principalmente "os aumentos dos custos en xeral" o la intención de "dotar ao festival de maiores medidas de seguridade" o "contar con persoal sanitario" y otro tipo de mejoras.

Una de las patas más importantes es la de "controlar o aforo do festival" para potenciar su "compromiso de levar a cabo un evento que sexa ambiental e socialmente sostible", al encontrarse la zona de la plata de Cesantes cerca de una zona Red Natura 2000.

El festival ya confirmó las actuaciones para este año de de Fancisco, el hombre, Eskorzo, Rebeliom do Inframundo, Trikosis, Grima, Superoito Bia Ferreira, The Fat Badgers, Angry Zeta, Xenderal, Treintañeras Cañeras y Jay-Roon & The Smooking Machines.

Concurso de maquetas

En lo que respecta al concurso de maquetas, los grupos Vértebras y Belaé pelearán por un hueco en el cartel final del festival. La actuación y votación final comenzará a partir de las 21.00 horas con la apertura de puertas en la Feira do Gando de Redondela. Además de estas bandas, también tocarán la local Chocolate Sexy como teloneros y Os Vacalouras para cerrar.

Antes, a las 16.30 horas, se celebrará un campeonato de baloncesto 3x3 en las pistas que se sitúan en frente, en el skatepark.