Redondela abre expediente de penalidades “muy graves” a la concesionaria del SAF

El gobierno local de Redondela ha llevado a la junta de gobierno la apertura del expediente de penalidades “muy graves” a la empresa Os Ventos, concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, asegura que para adoptar esta decisión se consultó con los técnicos “tódalas posibilidades reais que temos para resolver o contrato, xunto con todas as posibles solucións para a situación na que se atopa o SAF no caso de disolver o contrato antes de que remate”. La próxima semana continuarán las reuniones, que según apunta Rivas, “este goberno tivo ao longo do último ano para informar as técnicas, os partidos políticos e os sindicatos dos avances feitos nesta materia”.

Según las consultas realizadas con los técnicos, “a tramitación de emerxencia da rescisión do contrato en vigor non é posible, a pesar do que diga o PP”, puntualiza la alcaldesa, que también asegura que “non presentaron probas legais da proposta que fixo esta semana antes os medios de comunicación e as redes sociais”. Asimismo también subraya que hasta el jueves “non tivemos unha petición formal en rexitro para facer unha reunión co PP, algo que tamén declaraban ante os medios e que é falso”. Sin embargo, Rivas muestra su disposición a debatir con los populares “o que se considere necesario”, por lo que ha convocado para este lunes una reunión para tratar todo lo relacionado con el asunto del SAF.

"En caso de una resolución del contrato por la vía de emergencia la concesionaria podría pedir responsabilidades"

La mandataria redondelana explica que la resolución del contrato por la vía de emergencia no puede realizarse puesto que “non estamos en ningún dos supostos do artigo 120 da Ley de contratos do sector público 9/2017, que sería acontecementos catastróficos, situacións de grave perigo ou emerxencia nacional”. Asimismo, señala que la empresa concesionaria podría pedir responsabilidades diversas, “e sobre todo, non pode haber dous contratos co mesmo obxeto porque eso é imposible”.

“No suposto de acudir a resolución do contrato por incumplimento, esta tramitación levaría catro ou cinco meses, e non podería desvincularse do anterior contrato aínda tendo a causa de resolución xustificada. Os prazos administrativos consultados cos técnicos municipais demostran que os prazos prometidos polo PP non son realistas”, señala Digna Rivas.

Con respecto la posibilidad de internalización del servicio, consta acreditado en informe realizado por una empresa externa en agosto de 2021 que podría suponer un riesgo para la sostenibilidad financiera y para el equilibrio presupuestario de las arcas municipales.