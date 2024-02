Los que mostraron el camino

El Celta afronta este domingo en el Nuevo Mirandilla un encuentro que puede marcar la diferencia entre un final de temporada más o menos tranquilo u otro agónico desenlace de curso. Juega el equipo de Benítez un partido de 4 puntos ante su más directo rival por eludir el descenso en un campo que no se le ha dado nada bien en el pasado. Una sola victoria en Primera División, hace ya 36 años, en 9 enfrentamientos que arrojan un balance de 3 derrotas y 5 empates en otros 8 duelos desde que ambos equipos coincidieron por primera vez en la máxima categoría en el año 1985.

El único triunfo celeste en el campo del Cádiz se produjo el 10 de marzo de 1988 (1-2 frente a uno de los mejores equipos de la historia del club andaluz) con goles de Manolo Zambrano y Zoran Maric y de José Zalazar por el bando local. Algunos protagonistas de aquella victoria rememoran el partido y ofrecen su opinión sobre la difícil papeleta que espera al Celta el domingo.

“Fue uno de los partidos que jugué aquella temporada como titular”, rememora Manuel Baltasar Alonso, Noly, canterano por aquel entonces del conjunto celeste. “Recuerdo que ellos tenían entonces un gran equipo, con gente como Carmelo y, sobre todo Mágico González y el campo era una olla a presión”, relata el exazaguero. “Poco a poco nos fuimos templando. Les plantamos cara, anotamos dos goles y también pasamos momentos difíciles, como se pasan en casi todos los partidos. Fue un triunfo importante en un campo en el que ese año ganaron pocos equipos”, precisa.

"La responsabilidad la tienen los dos, pero la presión es más para el Cádiz. Veo al Celta mejor" Javier Maté

Noly cree que el Celta tiene que ser valiente este domingo en el Nuevo Mirandilla. “Debería jugar con el mismo esquema que empleó contra el Barcelona, un 4-4-2 con Aspas y Larsen arriba, bien agrupados, sin dejar espacio entre líneas y apretando al contrario para contragolpear”, propone. “Es un partido al que se le puede sacar provecho. Será importante dominar los nervios porque el Celta juega para respirar. Hay manejar la situación, salir concentrados y jugar todos a lo mismo”, puntualiza.

Noly reprocha al Celta que esta temporada “no se ha comportado como un equipo” y subraya que el hecho de que el equipo de Benítez “solo haya sido capaz de ganar un partido de 25” denota que no ha competido tan bien como sugiere el técnico. “Es verdad que en algunos partidos no ha tenido suerte, pero la suerte, como me decía un entrenador, no existe, hay que trabajar. La suerte es para la lotería”, apunta.

"Las estadísticas están para romperse, para el Celta es muy importante y va a dar la cara" Jorge Otero

A Jorge Otero le tocó aquella tarde de marzo sujetar a Mágico González, el futbolista más talentoso que ha defendido la zamarra del Cádiz. “Aquel Cádiz era un gran equipo. Estaba Mágico González, al que entonces se comparaba con Maradona, pero había otros como Carmelo, Juan José o Amarillo. Me tocó marcar a Mágico, que era un futbolista muy peculiar, pero con unas condiciones técnicas extraordinarias. Defensivamente hicimos un partido perfecto y aprovechamos dos de las ocasiones que tuvimos, que fueron bastantes. Fue una victoria muy merecida que ojalá se repita el domingo después de muchos años y en un campo que históricamente ha sido poco propicio”, comenta Otero, que destaca la gran importancia que tiene para el Celta el choque de este domingo: “Es casi fundamental porque si no ganas en Cádiz se comprime mucho más la clasificación y se pone la cosa muy complicada. No podemos hablar todavía de final, pero es evidente que es un partido que marcará tendencia. Si gana el Celta, se pone 6 puntos por delante más el diferencial de goles, pero si pierde la cosa se puede poner peliaguda”.

Nerviosismo

Otero considera que el Celta “tiene más calidad” que el Cádiz, pero “tiene que plasmarlo el domingo en el campo” porque “esta diferencia no se ha reflejado en la clasificación”. El gran ambiente que se espera en el Nuevo Mirandilla debe servir, a juicio de Otero, de “motivación extra” para sacar adelante un partido. “De ganar, el Celta da un paso de gigante, pero el que realmente lo necesita y tiene que arriesgar más es el Cádiz porque si pierde quedaría descolgado. Ellos tienen que ir a por el partido y creo que el Celta puede jugar con ese nerviosismo”, opina Otero, que se muestra optimista: “A pesar de haber perdido este último partido, las estadísticas están para romperse y creo que el Celta va a dar la cara”.

"Hay que estar muy concentrados porque es uno de los partidos más importantes del curso" Atilano Vecino

Optimista se muestra también Javier Maté, portero de aquella única victoria celeste. “Fue el típico partido a la contra de la etapa de Maguregi, éramos un equipo que lo teníamos muy claro: vamos a intenta cavar trincheras y soltarnos arriba y ahí teníamos a gente como Zambrano o Maric, que era muy rápidos, y hacíamos daño”, cuenta el exguardameta, que ve diferencias con la situación actual. “Sinceramente veo en la Liga equipos peores que el Celta. Veo al Cádiz y me parece que no tienen más. En mi época tenían a Mágico, a Carmelo a jugadores que ahora no veo. En cambio, miro al Celta y cuanto conectan Mingueza y Iago siempre surge algo y me parece que la afición tiene que estar esperanzada con estas cosas”, señala Maté, que ve al Cádiz mucho más presionado que al conjunto celeste: “La responsabilidad la tienen los dos, pero la presión la tiene el Cádiz. El Celta también llega presionado pero la presión no debe ser asfixiante para nuestros jugadores. Es un partido interesante, muy importante para el Celta y casi decisivo para el Cádiz”.

Más que aquel duelo en el Carranza (ahora Nuevo Mirandilla), Atilano Vecino recuerda la gran temporada firmada entonces a las órdenes de José María Maguregi. “Fuimos séptimos, con los mismos puntos que el Barcelona y nos quedamos fuera de la UEFA por el diferencial de goles. El Cádiz tambien tenía buen equipo, con Mágico, Carmelo, Amarillo, San José...”, evoca el histórico futbolista celeste.

La historia es ahora distinta. Ambos equipos llegan en situación comprometida, aunque Atilano cree que el Celta “ha jugado algunos partidos muy bien y “ha merecido mejor suerte” en muchos de ellos que ha perdido “por errores individuales, pero no por un problema colectivo”. Para el duelo del Nuevo Mirandilla se muestra relativamente optimista: “Si damos una buena versión, tenemos mucha posibilidades de ganar, pero el partido se va a resolver por detalles. Allí la gente empuja mucho y tenemos que estar muy concentrados los 90 minutos porque es uno de los partidos más importantes de la temporada”. del curso”