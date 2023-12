El nuevo año arrancará en LaLiga con un interesante duelo de banquillos en Balaídos, en los que se sentarán Rafa Benítez y Manuel Pellegrini, ambos con una extensísima carrera como entrenadores en diferentes campeonatos (España, Inglaterra y China) y un club común (el Real Madrid). En plena madurez, ambos regresaron al campeonato español desde la Premier League para dirigir al Celta y el Betis, respectivamente. A las similitudes en sus trayectorias, el madrileño y el chileno añaden también un enemigo común: Jose Mourinho, con quien han mantenido sonados enfrentamientos dialécticos.

Benítez y Pelligrini volverán a coincidir en un terreno de juego el 2 de enero en Vigo, casi cinco años después de su último enfrentamiento. El 2 de marzo de 2019, el West Ham superaba al Newcastle (2-0) en la Premier. Cuatro meses antes, el equipo londinense se llevaba los tres puntos en Newcastle (0-3). Era el segundo de los duelos directos que estos veteranos técnicos (63 y 70 años) protagonizaban a lo largo de sus carreras. El primero tuvo lugar apenas dos años antes, también en Newcastle. Entonces, Pellegrini dirigía al Manchester City, que no pasó del empate (1-1) ante un rival que acabaría perdiendo la máxima categoría en la temporada 2015-16.

Hasta ahí han llegado por el momento los duelos directos entre dos entrenadores que con estilos de juego diferentes alcanzaron la cima del deporte rey, en la que conquistaron títulos y elogios. Dos décadas llevan Benítez y Pellegrini coincidiendo en el fútbol europeo, al que el chileno se incorpó tras pasar por U. de Chile, Palestino, O’Higgins, U. Católica, Liga de Quito, San Lorenzo y River Plate. A quien apodan ‘El Ingeniero’, por sus estudios universitarios tras su carrera futbolística como defensa central, fichó en 2004 por el Villarreal. En esos días, Benítez firmaba por el Liverpool tras ganar el doblete con el Valencia, al que llegó tras su paso por el Castilla, Valladolid, Osasuna, Extremadura y Tenerife.

El Real Madrid aparece como el club que apostó primero por Pellegrini (2009) y después por Benítez (2015). En el campeón blanco, sin embargo, no triunfaron. El chileno completó la temporada y el madrileño no superó el mes de enero. Fueron víctimas de la falta de paciencia del presidente Florentino Pérez.

En el 2010, a ambos le llegó el momento de dar un giro a sus carreras: Benítez abandonó Anfield para firmar por un Inter que venía de ganar la Liga de Campeones y Pelligrini apostaba por un Málaga que quería conquistar Europa con inversión árabe. Ante el fracaso en Milán, el madrileño regresó a Inglaterra para fimar por el Chelsea. Su aventura en Londres tampoco cuajó, por lo que en 2013 aceptó la oferta del Nápoles. Pellegrini, por su parte, aterrizaba en la Premier para dirigir al Manchester City.

Dos de los más cotizados entrenadores del mundo continuaban sin encontrarse, como jugando al perro y al gato. En el verano de 2015, Benítez llegaba al Bernabéu, mientras Pellegrini saboreaba el título liguero con el City.

Acabada la aventura en Manchester, el chileno probó con el emergente fútbol chino (Hebel Fortuna). Meses después de su fracaso en Madrid, Benítez se comprometía con el Newcastle. Tres años después, el ahora entrenador del Celta también experimentaría en China (Dalian Pro). El actual entrenador del Betis se decantaba en 2018 por regresar a Inglaterra y firmar por el West Ham United. Con el equipo londinense, el chileno se enfrentó dos veces a Benítez, con el que había coincidido por primera vez dos años antes en aquel empate entre el Newcastle y el City.

Benítez eligió el Everton en su retorno a Europa, mientras Pellegrini emprendió su vuelta a España para hacerse cargo del Betis en 2020. Y el verano pasado, Benítez seguía los pasos de quien comparte con él un enemigo: Mourinho. “Éramos amigos hasta que empezamos a ganar. Solo se lleva bien con los que derrota”, dijo Benítez del portugués, que en su momento propuso a la mujer del madrileño: “Cuide la dieta de su marido”. Mourinho tampoco fue muy cariño con el chileno: “La diferencia con Pellegrini es que si el Madrid me echa yo no iré al Málaga. Iré a un club grande en Inglaterra o Italia”. Once años después, Pellegrini le respondió: “Mourinho es un entrenador que ha tenido una carrera brillante y que yendo a la Roma ha hecho una elección de madurez, como yo hice yendo al Málaga”.