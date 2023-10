“Me gustaría ayudar al Celta a conseguir un billete europeo”

Tasos Douvikas (Atenas, 1999) afronta con altas expectativas su primera temporada con el Celta, tanto en el aspecto individual como en el colectivo. El artillero griego se muestra encantado con la posbibilidad de jugar en LaLiga, competición a la que se ha adaptado “muy rápidamente” y en la que cree que va a encajar “muy bien” por ser mucho más parecida a la liga griega que la Erediviese, de la que el pasado año fue máximo goleador con 19 dianas.

El fichaje estrella del pasado mercado valora la acogida que ha tenido en el vestuario celeste, muestra un reverencial respeto por la experiencia y conocimiento de Rafa Benítez y apuesta porque el Celta no va a tener problemas esta temporada para mantener la categoría, a pesar de las dificultades que el equipo está teniendo para despegar en la tabla.

Douvikas valora el hecho de que pueda complementarse bien tanto con Iago Aspas como con Strand Larsen. No se marca una cifra de goles concreta, pero tiene una gran confianza en que ayudará al equipo con goles y asistencias y no descarta que el Celta pueda conseguir esta misma temporada “un billete” para Europa.

–¿Cómo está el estado de ánimo del equipo después de este último empate contra el Getafe?

–Era un partido que queríamos ganar desde el primer minuto y que deberíamos haber ganado. Creo que nuestra actuación fue buena, creamos un montón de oportunidades, pero el gol no llegó y al final y dejamos escapar dos puntos que necesitábamos mucho.

–¿Qué les dijo Benítez para animarles después del partido?

–-No hablo mucho, la verdad.

–Se le veía bastante enfadado.

–Claro, fue frustrante para todos porque, ya sabes, si hubiese entrado un gol todo el mundo estaría contento. Pero el gol no llegó y entonces no hay mucho más que decir.

–El Celta ha jugado bien algunos partidos, se crean oportunidades, pero los resultados no llegan. ¿Teme que esto pueda generarles desconfianza?

–Es algo a lo que le hemos dado muchas vueltas. Hemos jugado bien muchos partidos, como contra el Barcelona o Las Palmas, en los que ni siguiera hemos podido conseguir un empate. Tenemos que trabajar en esto y sin duda mejorar nuestra concentración en los minutos finales de los partidos.

–¿Se refiere al aspecto defensivo o al ofensivo?

– Lo digo en el sentido de ser más compactos. El Getafe, por ejemplo, se defendió muy bien en el segundo tiempo, que es seguramente todo lo que podía hacer con diez jugadores y al final consiguió llevarse un punto. La cuestión es que, cuando vayamos ganando, tenemos que poner toda nuestra fuerza en concentrarnos en los detalles hasta el final para llevarnos los partidos. Si lo hubiésemos hecho contra el Barcelona y contra las Palmas, la confianza del equipo sería otra. La verdad es que la confianza del equipo no está ahora mismo en lo más alto.

–¿Le preocupa que después de nueve partidos el equipo siga en zona de descenso?

–Personalmente no estoy preocupado. Claro que no nos gusta estar en zona de descenso, pero creo que la calidad del equipo está ahí y creo que tenemos merecido más ante algunos de los rivales a los que nos hemos enfrentado y sin embargo no hemos conseguido los puntos. Pero si trabajamos en algunos detalles y logramos estos puntos, la cosa será muy diferente.

–El Celta ha pagado un alto precio por sus errores defensivos en los minutos finales de los partidos y necesita muchos tiros a portería para conseguir un gol. ¿Cómo se puede corregir este problema?

–No creo que sea yo el más adecuado para decir cómo tenemos que corregir este problema. Lo que puedo decir es que todas las cosas mejoran con el trabajo, así que, si trabajamos en ello, seguro que mejoraremos.

–Personalmente, ¿cómo le van las cosas a usted?

–Muy bien, todo el mundo es muy amistoso aquí, me están ayudando mucho y me adapto muy rápidamente al equipo. La comunicación con los compañeros y con el equipo técnico es muy buena y estoy muy contento por ello.

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

–- ¿En lo futbolístico o en general?

–En ambos aspectos.

–En general, de España lo que me gusta mucho es que se parece a Grecia. Hay muchas similitudes. Holanda es un país muy distinto, la vida es diferente, a las ocho los restaurantes ya están cerrados. En España es como en Grecia. Me recuerda mucho a mi país y eso me encanta.

–¿Percibe una gran diferencia entre la LaLiga y la Eredivisie o la liga griega?

–La Liga española se parece más a la griega. Por supuesto que aquí hay mucha más calidad, pero tanto aquí como allí, si un equipo marca, tratar de conservar el resultado. En Holanda, incluso si vas ganando, tratas de marcar otro gol. El estilo de los partidos es diferente.

–¿Ha tenido que cambiar su mentalidad?

–La mentalidad es la misma, lo que cambia es el estilo de los partidos, que es totalmente diferente. Por eso en la liga holandesa hay marcadores mucho más altos.

–Entiendo, entonces, que no va a necesitar mucho tiempo para adaptarse a LaLiga.

–Hasta ahora no he tenido ningún problema. Creo que me estoy adaptando muy rápido. Ya he marcado un par de goles, lo que es muy bueno para mí y me ha dado mucha confianza. Está siendo mucho más fácil de lo que fue adaptarme a la forma de jugar en Holanda.

–¿Cree que merece más minutos?

–No es una decisión mía. Eso lo decide el entrenador. Lo único que puedo hacer yo es trabajar más y jugar bien y marcar goles cuando me toque jugar.

–¿Hay una gran competencia con Larsen y Iago?

–Desde luego, son dos grandes delanteros. Todo el mundo conoce las cualidades de Iago, es un jugador excelente. Larsen también es muy buen delantero, con grandes condiciones. Es una dura competencia, sí.

–Lo bueno es que usted puede complementarse bien con ambos.

–Así es. Cuando juego con Larsen es diferente porque él va a por el primer balón y yo a por el segundo o a buscar el espacio. Con Iago, yo voy a por el primer balón y él busca el espacio o también puede ponerme el balón al espacio a mí.

–¿Podrían jugar los tres? Bueno, el otro día contra el Getafe lo hicieron un rato, pero en circunstancias muy determinadas.

–Es una cuestión de táctica, pero estoy seguro de que, si lo hiciésemos, nos entenderíamos muy bien. También tenemos muy buena comunicación fuera del campo y esto es importante.

–Defínase como delantero.

–Me gusta jugar como target man [delantero centro de referencia que aguanta el balón para combinar con otros atacantes] y tener alguien a mi lado para correr hacia la pelota, pero también puedo jugar al espacio para finalizar, como ha ocurrido en los dos goles que he marcado esta temporada con el Celta. Me gustan ambos roles. Por ejemplo, en mi primer equipo en Grecia jugaba como target man y en la siguiente temporada, en Holanda, era el tipo que corría.

–Lo que está claro es que no se lo piensa mucho para armar el disparo. ¿Se considera un delantero intuitivo?

–Es cierto, no me lo pienso mucho para lanzar. De hecho me gusta tirar de primera, he marcado muchos goles así en Holanda.

–El pasado curso anotó 19 goles en la Eredivisie y aquí tampoco le está yendo mal: tres tiros a puerta, dos goles. ¿Cuántos cree que puede esta temporada con el Celta?

–Sé que aquí es más difícil marcar que en Holanda. Mi respuesta es que me gusta marcar goles, pero mi principal objetivo es ayudar al equipo, bien marcando, bien dando una asistencia o ayudando de algún modo a otros compañeros a marcar. Pero no me he propuesto una cifra concreta.

–¿Qué le pide Benítez antes de entrar en el campo?

–Bueno, esto depende del partido. Cada partido es diferente tácticamente y requiere cosas distintas. Yo siempre le escucho con mucha atención. Es un gran nombre en el fútbol en el fútbol y tiene muchas cosas que darme y de las que aprender. Por eso siempre estoy abierto a todo lo que me diga.

–¿Qué sabe del Atlético de Madrid, el próximo rival del Celta?

–Es un equipo que sigo desde hace tiempo y que me gusta mucho. Me gusta mucho su actitud en el partido. Es un equipo que siempre quiere ganar y que tiene jugadores duros. He visto el partido que le ganaron al Real Madrid y va a ser un oponente muy difícil. Tienen una gran plantilla, pero tal como he dicho, tengo mucha confianza en el Celta y en nuestra casa podemos hacer cualquier cosa.

–¿Ven en el vestuario el partido contra el Atlético como un punto de inflexión para el despegue del Celta en la tabla?

–Sin duda. Es la clase de equipo al que ganarle te da toda la confianza que necesitas para seguir adelante. Sería un golpe tremendo.

–¿Qué tiene que hacer el Celta para ganar al Atlético?

–Tendríamos que jugar tan bien como lo hicimos contra el Barcelona, pero cambiar lo ocurrido en los últimos minutos para llevarnos los tres puntos.

–Son rivales distintos. El Atlético plantea otros problemas

–Sí, claro, pero bueno aún no hemos discutido así que no te puedo contar cómo vamos a jugar contra ellos. Pero estoy seguro de que podemos encontrar el modo de marcar y, si nos mostramos, luego como un equipo compacto, podemos hacer muchas cosas buenas.

–¿Cree entonces que el Celta no va a tener problemas esta temporada para mantener la categoría?

–No conozco muy bien LaLiga todavía pero, por los partidos que ya hemos jugado, estoy convencido de que no vamos a tener problemas con el descenso.

–Sin embargo, los resultados siguen sin acompañar.

–Es verdad que los resultados no han sido como esperábamos, pero me parece que también hemos tenido algo de mala suerte.

–¿Cuál es su objetivo personal para esta temporada?

–Quiero que el equipo consiga lo antes posibles los puntos necesarios para la permanencia. Me gustaría tener buenas actuaciones para ayudar al equipo a conseguir un billete para Europa.