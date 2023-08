Es consciente Rafa Benítez, desde que llegó a Vigo, de que le tocará gestionar la cuenta atrás de Iago Aspas en el fútbol profesional. El moañés cumplió 36 años el pasado 1 de enero y el entrenador madrileño ya tiene un plan para dosificar los esfuerzos del capitán céltico, a quien el curso pasado se le hizo demasiado largo y no pudo pelear por el trofeo Zarra al máximo goleador español de LaLiga en las últimas jornadas.

Benítez aprovechó una entrevista publicada ayer por el canal Danz para lanzar un mensaje al ídolo del celtismo: “Nos tiene que dar mucha calidad, y cuanto más mejor, pero que no se obsesione con la cantidad”, dijo el técnico del conjunto celeste en referencia al número de partidos que tendrá que asumir Aspas para que su juego continúe siendo determinante en el Celta. “‘Es que tengo que jugar 40 partidos’. No. Voy a jugar muy bien los que tenga que jugar para marcar la diferencia y para que el equipo gane”, añadió Benítez en relación a una supuesta respuesta del moañés. El capitán céltico renovó su contrato hasta junio de 2025, pero el último año está supeditado al número de partidos que dispute este curso. En ese caso, Benítez ha de encontrar la fórmula para que su plan no interfiera en los intereses del mejor jugador de la historia del club.

“Aspas es un chaval al que le gusta el fútbol, aquí es un ídolo y nos puede aportar esa calidad. Le mando un mensaje: tiene que ser inteligente y aprovechar los momentos de calidad, no pensar en la cantidad”, explicó Benítez en una entrevista en la que también habló de Gabri Veiga, de los motivos que le llevaron a firmar por el Celta o de las ambiciones deportivas del equipo vigués desde su llegada.

“Rafa Benítez, un campeón ante un nuevo reto”, es el título de la entrevista que le realizó en Afouteza Miguel Ángel Ferrer, Mista, uno de los futbolistas que logró con Benítez el doblete en el Valencia. Tras desvelar el plan de dosificación para Aspas, el técnico del Celta habló del potencial de Veiga, otro de los jugadores importantes del equipo para este curso si se frustra su traspaso: “Gabri tiene todo el potencial para ser un jugador importante. Lo ha sido en esta temporada pasada pero para que lo sea también de cara al futuro”.

Benítez, quien reconoce que tuvo cuatro ofertas para dirigir selecciones nacionales en continentes distintos, se siente contento por haber elegido al Celta. “Creo que tenemos un ambiente de trabajo bueno. En ese sentido es pronto pero creo que hemos acertado en cuanto a que podemos hacer un trabajo con seriedad, con profesionalidad, como nos gusta hacer”.

Incluso se muestra sorprendido por que le pidan más que lograr una permanencia tranquila en Primera División. “Cuando llegué decían: ‘Bueno, vamos a no sufrir, a ir construyendo’. Luego, cuando ven que el equipo está ordenado, van y dicen: ‘Vamos a ganar la Copa’. Creo que hay que ir paso a paso y tener claro que no debemos precipitarnos, pero sí tenemos que ser ambiciosos”.

En ese sentido, Benítez habla de las características que quiere en su nuevo equipo: “Quiero que el Celta sea un equipo competitivo y que llegue a los partidos sin miedo. Y si eres competitivo y te van saliendo bien las cosas, va creciendo la confianza y entonces ya puedes aspirar a más cosas. Evidentemente, en un proyecto a tres años, la idea no es: mañana tenemos que ganar”.

El madrileño, que popularizó el “partido a partido” en su etapa triunfal en Mestalla (“Me lo han robado, era del Valencia”, bromea). A falta de una semana para que arranque LaLiga, Benítez continúa insistiendo en la necesidad de fichajes: “Los jugadores van captando el mensaje y tenemos que seguir trabajando de cara a encontrar refuerzos. Pero hemos de tener paciencia y saber que tenemos que seguir buscando jugadores para reforzar la plantilla”. De momento, han llegado cuatro (Carles Pérez, Bamba, Manu Sánchez y Carlos Dotor).

Y agradece el buen ambiente y los medios que se encontró en la ciudad deportiva Afouteza: “Había un poco esa sensación de que ‘lo hemos pasado mal, de que conseguimos la permanencia por los pelos,‘ pero muy bien de actitud, de trabajo. Tenemos unas buenas instalaciones y el grupo trabaja muy bien. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, por supuesto, pero hay cosas positivas y sobre eso tenemos que construir el proyecto”, añadió.