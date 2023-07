El extremo Carles Pérez, por el que el Celta pagó algo más de cinco millones de euros al AS Roma, reconoció que regresar al conjunto celeste, en el que militó la pasada temporada cedido por el club italiano, siempre fue su "primera opción".

"Estoy muy feliz, mi deseo era quedarme aquí. A nivel individual espero seguir creciendo y ayudar al equipo a cumplir sus objetivos. Es un año importarte, es la temporada del Centenario del club y ha llegado un entrenador top. Nos estamos adaptando a lo que quiere Rafa, sabemos el nivel que tiene como técnico. Es un proyecto muy ilusionante", afirmó.

El catalán, que firmó un contrato con la entidad viguesa hasta el 2027, admitió que su último año en Roma fue "complicado" para él por "la forma de jugar" del conjunto dirigido por el portugués Jose Mourinho, por eso su deseo era firmar con el Celta después de un primer año "muy bueno" en Balaídos.

"El Celta siempre fue mi primera opción", puntualizó Carles Pérez, quien confesó que pasó "un poco de miedo" por si la Roma optaba por venderlo a otro equipo después de hacer "un buen año" en Vigo.

"Cuando me ofrecieron seguir, ni me lo pensé. Venir aquí fue lo más acertado que hice. En Vigo volví a disfrutar del fútbol y pude sacar mi mejor versión. Pero creo que aún puedo dar mucho más", indicó el jugador, que "no" quiere marcarse el objetivo de Europa ni se ha marcado una cifra de goles.

Por su parte, Juan Carlos Calero, integrante de la secretaría técnica, agradeció al jugador su "apuesta" por continuar en Balaídos, y se mostró convencido de que esta temporada volverá a dar "alegrías" al celtismo.

"Carles es un jugador muy joven, con una gran experiencia, que demuestra un juego muy alegre, con mucha verticalidad, capaz de superar líneas, de superar rivales, con una buena capacidad de finalización", destacó.