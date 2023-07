“Es un orgullo entrenar al Celta en el centenario”

Rafa Benítez desembarcó ayer en la ciudad para hacerse cargo del banquillo del Celta por las tres próximas temporadas. Antes de dirigir su primer entrenamiento en la ciudad deportiva, el entrenador madrileño fue presentado en un concurrido acto en A Sede, donde explicó las razones que le impulsaron a fichar por el conjunto celeste y el proyecto que, de la mano de Luis Campos, se propone desarrollar para “hacer crecer al club”. El madrileño afronta esta nueva aventura profesional “con la ambición de competir” y la motivación de que “los aficionados se sientan satisfechos”. “Es un orgullo poder entrenar al Celta en el año de su centenario y cuando termine mi etapa aquí que el club sea algo mejor y que yo haya aportado mi experiencia”, declaró.

La gestación del fichaje

Luis Campos y Marian Mouriño fueron determinantes para que el fichaje de Benítez pudiera concretarse, según revelaron el presidente celeste y el propio técnico, que buscaba un proyecto a su medida para regresar a los banquillos. “El objetivo de competir por conseguir títulos inmediatos no era fácil. La segunda idea era un proyecto y las cosas que me decía Luis y el Celta me ofrecía era lo que yo buscaba”, relató Benítez, que afronta con humildad este nuevo reto profesional: “No he venido a dar lecciones de nada. He venido a aprender y a escuchar y a tratar de que el club mejore en todos los apartados, pero sobre todo a que los aficionados estén satisfechos en el aspecto futbolístico y que el Celta sea un poco mejor”.

El preparador madrileño desveló que en el último año y medio rechazó “más de veinte ofertas”, algunas de ellas de “mucho más dinero” en el extranjero; otras en España, pero que su idea era volver a una de las “tres ligas mayores” y el Celta le ofrecía la posibilidad de “estructurar una plantilla competitiva, con un buen equipo de trabajo en un club que va a tener ambición a nivel estructural, económico y deportivo”. Buscaba, en suma, Rafa Benítez “un proyecto en el que se pueda trabajar y hacer las cosas con sentido común.” Cuando Luis Campos se puso en contacto con él, el preparador madrileño “tenía un par de cosas, pero la más atractiva era la del Celta”.

Afán competitivo

Equilibrio, afán competitivo e intensidad son conceptos cruciales en el credo profesional de Benítez, que aprecia el esfuerzo que el club ha hecho para ponerle sobre la mesa un proyecto atractivo. “Estoy acostumbrado a intentar ganar siempre. Me gusta mejorar, competir. Soy realista y busco el equilibrio. Tienes que sentar las bases para que el equipo crezca, sea competitivo y piense en ganar. Luego se puede o no se puede. El club ha hecho un esfuerzo y esto es positivo,”, valoró.

Benítez considera que las bases están asentadas y el centenario puede ser un gran trampolín para impulsar el crecimiento del Celta. “Vengo para aportar con la idea de que vas a ser escuchado, que vas a tener un buen equipo de trabajo y que el club va a tener ambición. Una de las ventajas es que hay que aprovechar el centenario para que este proyecto haga que el Celta sea mucho más a nivel de estabilidad como club, tanto económica como deportiva. Esa es la clave, que se sienten las bases gracias al centenario”, aseveró.

Los refuerzos necesarios

Rafa Benítez eludió concretar cuántos fichajes y qué posiciones considera necesario reforzar en el próximo mercado, pero sabe qué necesita el equipo y de qué recursos dispone el club para reforzarse. “El aficionado no quiere sufrir como ha sufrido estos últimos años, quiere que el equipo compita. Me gusta mucho el equilibrio, dentro y fuera del campo. Sé lo que el club puede gastar y lo que el equipo necesita. Vamos a incorporar los jugadores que necesitamos, un número suficiente para que el equipo crezca y no suframos”, expuso.

Los objetivos están más o menos fijados, pero la dinámica del mercado obliga a que se produzcan de modo escalonado. “Los fichajes no pueden estar aquí y porque la estructura de LaLiga hay equipos en otros países que lo saben y esperan un poquito más”, observó. “Tenemos que hablar mucho entre nosotros y elegir muy bien cuando vamos a por un futbolista. Lo tenemos que hacer rápido, si podemos, pero sobre todo bien y no equivocarnos”, añadió.

Modelo de juego

El estilo de juego dependerá, en buena medida de los jugadores que se fichen, aunque el nuevo técnico esbozó algunas pinceladas de cómo puede jugar el nuevo Celta: “Yo creo que vamos a partir de una línea de cuatro y por delante iremos acoplando o variando sistemas dependiendo de lo que interesa. Puede ser un 4-4-2 o un 4-2-3-1, pero dependiendo de los partidos hay que adaptarse”. Benítez quiere un equipo intenso y equilibrado, que complazca al aficionado: “Me gusta que mis equipos tengan intensidad y que jueguen el balón siempre que se pueda, sin hacer cosas raras ni exagerar. Hay que darle al aficionado algo y en situaciones de gol, si es posible, ser intensos, mover el balón rápido y tratar de jugar bien. Defender bien y salir a la contra con eficacia. Pero esto es el manual de cualquier entrenador”.

Gabri Veiga

El técnico madrileño cuenta con Gabri Veiga, actualmente concentrado con la selección sub 21 y a quien el Celta sospecha que no podrá retener. “Yo cuento con él. Es un jugador que está en la plantilla trataré de mejorar en lo que pueda al chico el tiempo que esté conmigo para que sea un jugador importante. ¿Qué va a pasar en el futuro? Nadie lo sabe”, apuntó.

La cantera

Rafa Benítez se definió como un técnico receptivo hacia la cantera, aunque precisó que la condición de canterano no otorga derecho a nada si no viene acompañada de talento. “No vale solo con ser canterano y con eso te damos la camiseta. La cantera hay que mirarla. Hay que trabajar con los de abajo, coordinarse para que todos sientan que su trabajo es reconocido. A partir de ahí, depende de ellos”, dijo.

Benítez se siente, en todo caso, cómodo con el modelo de cantera del Celta: “Los entrenadores queremos ganar y queremos desarrollar al club o a los jugadores. Me gusta mucho mejorar futbolistas porque lo llevo en mi formación de profesor pero depende de ellos y eso se demuestra en el campo”.

Objetivos a corto plazo

La competición será la que determine el objetivo del Celta más allá de intentar ganar cada partido. “No nos hemos planteado dónde tenemos que terminar este año o el año que viene. Nos conformamos con hacerlo bien. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Es un proceso y llevará un tiempo. ¿Cómo? Jugando lo mejor posible”, indicó. “Cuando pasemos unos partidos te diré ahora que estamos en mitad de tabla vamos a intentar ir a Europa, pero no te lo puedo decir si estamos eludiendo el descenso. Para crecer tenemos que ir todos juntos, detalló.

Pretemporada

La pretemporada ya está encauzada, pendiente apenas de “algunos ajustes, según explicó el nuevo preparador celeste, que tienen sobre todo que ver con que se vayan cerrando los amistosos en los que se está trabajando. “Vamos hacer pequeños cambios y poco a poco informaremos de los partidos”, comentó.

Equipo de trabajo

El equipo de trabajo de Benítez está integrado por colaboradores de su confianza y gente de la casa con la que ya venían trabajando sus predecesores. Paco de Miguel será el encargado de la preparación física y coordinará a los diferentes integrantes del equipo de trabajo. Antonio Gómez ejercerá como asistente y analistas, mientras que Joaquín Valerio compartirá con Nando Villa la preparación de los porteros. Jesús García Vallejo se incorporará al departamento de análisis, en el que seguirán Álex Andújar y Borja Oubiña. “Vamos a tener un grupo, de calidad y experiencia, con el grupo que tengo yo más el grupo de aquí. Es importante tener esa sensación”, dijo.