“Nos va a sorprender por su juego y hambre”, proclamaba ayer Juan Carlos Calero, coordinador deportivo del Celta, al presentar a Carlos Dotor, un centrocampista box to box, de largo recorrido, con llegada a portería rival y sacrificado en tareas defensivas, formado en la cantera del Real Madrid y que quiere pelearle la titularidad en el equipo de Benítez a Gabri Veiga y a Hugo Sotelo.

En este madrileño de 22 años se fijó el Celta por su buena temporada en la Primera RFEF, en la que se enfrentó al filial céltico. Dotor, que utilizará el dorsal 6 que dejó libre Denis Suárez, admite que la oferta del equipo vigués le convenció por tratarse de un club “histórico” de LaLiga que este año celebra el centenario y porque estará dirigido por un prestigioso técnico como Rafa Benítez. “Estoy con muchas ganas, muy contento, porque para mí es un paso importante. Estoy deseando empezar a competir, daré el máximo para ayudar al equipo. Es un año importante para crecer tanto personal como futbolísticamente. Rafa Benítez me transmite mucha confianza y seguridad”, apuntó Dotor.

El cuarto fichaje del Celta se define como futbolista: “Me gusta llegar al área y también tengo capacidad para llegar a nuestro área a defender. No tengo problemas en cambiar de posición, alguna vez ya he jugado de ‘seis’ en años anteriores y en categorías inferiores. Incluso ponerme de segundo punta tampoco es un problema para mí, también me gusta”. Calero completa esta radiografía de una joven promesa: “Destaca por su capacidad para interpretar y ocupar los espacios sobre el terreno de juego”.

El recién llegado a Vigo admite que la velocidad del balón es lo que más le costará en su proceso de adaptación a la máxima categoría. Benítez le ha puesto deberes: “Me ha dicho que cuando vaya a área contraria tengo que preocuparme más en volver a la nuestra también. Me ha transmitido mucha confianza. Tengo un proceso de adaptación para ir cogiendo el ritmo poco a poco. En este equipo el balón va muy rápido, hay mucha calidad”, añade.