Bamba y la ambición como motor

Si Jonathan Bamba cumple, aunque sea de lejos, con la descripción que Juan Carlos Calero hizo ayer durante su presentación el Celta estará ante una de las grandes operaciones de su historia. Después de que Mouriño le diera la bienvenida y le agradeciese su llegada al Celta como marca el protocolo, el coordinador deportivo explicó que cuando se consideró su nombre como posible refuerzo junto al de otros candidatos no tuvieron la duda de que debía ser el elegido y que el esfuerzo del club y del futbolista han permitido llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos.

“Ya habéis visto detalles importantes en estos partidos. Jo es un jugador que puede ocupar las tres posiciones de ataque aunque la mayor parte del tiempo ha jugado en la banda izquierda. Tiene una gran habilidad con balón, capacidad de desbordar, para superar líneas tanto en la conducción como con el pase y sabe interpretar el juego. Es un futbolista sacrificado en ataque y defensa y con capacidad para repetir esfuerzos y llegar a las dos área. También sabe finalizar y ayudar a que otros compañeros finalicen y eso era algo que estábamos buscando. Nos va a ayudar mucho a ser un equipo más peligroso”.

El delantero, que prometió aprender pronto el castellano para acelerar un proceso de adaptación en el que, por lo visto ayer en su forma de comportarse, ya ha dado importantes pasos, tampoco se quedó atrás a la hora de levantar expectativas y aseguró tajante su coincidencia con el Celta: “Su proyecto es muy ambicioso, igual que yo”.

La figura de Luis Campos, como era evidente, resultó capital para que llegase al Celta como el propio Bamba reconoció en varios momentos de su intervención. El ejecutivo portugués lo llevó al Lille que sería campeón de Liga en Francia y en cuanto volvió a marcar su teléfono las posibilidades del Celta de contar con su fichaje se dispararon pese a que el futbolista, como era de esperar en alguien con su trayectoria que acaba contrato, tenía diferentes opciones entre las que elegir.

“Tuve muchas propuestas en cuanto se abrió el mercado, pero cuando Luis Campos me presentó el proyecto del Celta todo fue sencillo. Es un proyecto ambicioso, igual que yo. He venido a ayudarle a mejorar en el campeonato y creo que todo va a ir bien”.

Es evidente que a la hora de atraer futbolistas –más allá de la necesidad de presentar propuestas que cumplan con las expectivas de los futbolistas– el Celta ha ganado con la presencia de Luis Campos en la dirección deportiva y de Rafa Benítez en el banquillo, gente con capacidad para arrastrar a su lado a profesionales como Bamba: “Es un honor que Rafa Benítez sea mi entrenador y estoy seguro de que me ayudará mucho a entender un campeonato diferente al que conozco. Para alcanzar el nivel más alto hay que disponer de jugadores óptimos y de un buen entrenador. Estoy seguro de que voy a aprender mucho con él y voy a tratar de poner todas mis cualidades para estar lo más arriba posible”.

Bamba, que fue presentado por Calero como un futbolista con capacidad para estar en las tres posiciones de ataque, se refirió a sí mismo como un jugador de banda al que le resulta indistintamente el costado en el que le ubique Benitez: “El otro día empecé el partido en la banda derecha y luego pasé a la izquierda. La verdad es que me siento cómodo en los dos lados y me adaptaré a lo que pida el entrenador”.

En sus primeros días trabajando con sus nuevos compañeros Bamba asegura haber recibido señales gratificantes tanto por el nivel de juego de la plantilla como por el ambiente que se respira alrededor del equipo: “Agradablemente sorprendido por el equipo para bien: técnicamente y en la inteligencia en el juego. Me ha dado la impresión de ser un grupo unido y solidario, que se conocen mucho. Me encanta el proyecto. En los clubes donde he estado antes siempre me he encontrado un buen grupo y eso es muy importante para alcanzar las mejores plazas en el campeonato”.

Hace días Manu Sánchez explicó durante su presentación que en los primeros entrenamientos Rafa Benítez estaba incidiendo especialmente en mejorar algunos de sus comportamientos a nivel defensivo. En el caso de Bamba el francés no fue tan preciso sobre el discurso del entrenador y tiró de un clásico: “Benítez me pide que aporte todas las cualidades que tengo como he hecho en los clubes en los que he estado. Es un papel en el que me siento a gusto. Tanto en defensa para ayudar al equipo como en el nivel ofensivo no solo para marcar goles sino para ayudar a los compañeros a que marquen todos los goles que sea posible”.